День Військово-морських Сил України: найкращі привітання з важливим святом

Професійне свято військовослужбовців і працівників Військово-морських Сил ЗСУ святкують сьогодні, 7 липня. Це важливий день для українських моряків, що захищають державу.

День Військово-морських Сил Збройних Сил України святкують щороку у першу неділю липня. Цього разу свято припало на 7 липня, пише 24 Канал. Дата професійного свята часто змінювалась, та вже у 2015 році її ухвалили остаточно.

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Цього дня варто подякувати і вшанувати роботу українських військових моряків, які роблять величезний вклад у перемогу держави. Привітати захисників можна листівками.

Картинки-привітання з Днем ВМС



Привітання з Днем ВМС / Фото Сарненської районної ради



Привітання з Днем ВМС / Фото Pokrovsk.City



Привітання з Днем ВМС / Фото skynews.club



Привітання з Днем ВМС / Фото "Свята сьогодні"



Привітання з Днем ВМС / Фото ТСН



Привітання з Днем ВМС / Фото ТСН