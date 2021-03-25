Автозаки, 45 затриманих і військова техніка: як Лукашенко "підготувався" до Дня волі

У Білорусі 25 березня відзначають День волі. Нещодавно Світлана Тихановська закликала білорусів саме цього історичного дня знову вийти на протести.

Втім, самопроголошений Лукашенко підготовувався і вивів на вулиці Мінська багато спецтехніки і силовиків. Важливо одразу заначити: виконком міської ради Мінська офіційно заборонив мітинг на День волі.

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Що відбувається у Мінську на День волі

У районі Академії наук силовики у формі затримали чоловіка, який йшов поруч із жінкою. Його під руки потягли у напрямку, на який вказали правоохоронці.

За даними правозахисників, вже затримали 45 людей.

У центрі Мінська авто вишикувалися у колону і сигналили. Так напередодні у соцмережах активісти домовилися висловлювати підтримку Дню Волі.

Станом на 18 годину вже був частково перекритий центр, а вулицями Незалежності і Переможців обмежили рух. Біля будівлі адміністрації президента стоять автобуси для перевезення особового складу, водомети, автозаки.



Військові "відпочивають" / Фото "Радыё Свабода"

Що таке День волі? 25 березня 1918 року Рада БНР у Мінську проголосила Третю статутну грамоту. Згідно з нею утворювалась нова незалежна держава.



Масово День проголошення незалежності БНР 25 березня 1918 року Рада БНР у Мінську проголосила Третю статутну грамоту. Згідно з нею утворювалась нова незалежна держава.Масово День проголошення незалежності БНР почали святкувати ще в 1989 році і дотримуються цього щороку. Втім свято не підтримує Лукашенко.

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