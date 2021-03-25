Автозаки, 45 затриманих і військова техніка: як Лукашенко "підготувався" до Дня волі

У Білорусі 25 березня відзначають День волі. Нещодавно Світлана Тихановська закликала білорусів саме цього історичного дня знову вийти на протести.
Джерело:"Радыё Свабода"
Втім, самопроголошений Лукашенко підготовувався і вивів на вулиці Мінська багато спецтехніки і силовиків. Важливо одразу заначити: виконком міської ради Мінська офіційно заборонив мітинг на День волі.
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Що відбувається у Мінську на День волі
У районі Академії наук силовики у формі затримали чоловіка, який йшов поруч із жінкою. Його під руки потягли у напрямку, на який вказали правоохоронці.
За даними правозахисників, вже затримали 45 людей.
У центрі Мінська авто вишикувалися у колону і сигналили. Так напередодні у соцмережах активісти домовилися висловлювати підтримку Дню Волі.
Станом на 18 годину вже був частково перекритий центр, а вулицями Незалежності і Переможців обмежили рух. Біля будівлі адміністрації президента стоять автобуси для перевезення особового складу, водомети, автозаки.
Військові "відпочивають" / Фото "Радыё Свабода"
Що таке День волі?25 березня 1918 року Рада БНР у Мінську проголосила Третю статутну грамоту. Згідно з нею утворювалась нова незалежна держава.
Масово День проголошення незалежності БНР почали святкувати ще в 1989 році і дотримуються цього щороку. Втім свято не підтримує Лукашенко.
Протести в Білорусі: що відомо
- Масштабні акції протесту в Білорусі почалися після виборів президента 9 серпня 2020 року.
- Люди не погоджувались з результатами, згідно з якими, перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко.
- Відтак почалися масштабні протести із сутичками і загиблими.
- США та Європейський Союз запровадили санкції проти Лукашенка. Вони, як і Україна, не визнали результатів виборів, які оприлюднив Лукашенко.
- Після кількох місяців активної фази протести восени затихли.
- Вийти на вулиці задля протестів знову білорусів закликала Світлана Тихановська. Вона нагадала, що День волі – це сама та дата, коли білоруси мають єднатися.