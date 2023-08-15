Нова традиція до Дня захисників: як дітей залучають до вшанування пам'яті українських героїв

Платформа пам'яті "Меморіал" запустила проєкт "Калина пам'яті" для нетравматичного залучення дітей до вшанування пам'яті полеглих героїв. Організатори планують висадити кущі калини на території всіх освітніх закладів України.

Шеф-редакторка "Меморіалу" Анастасія Абрамець розповіла 24 Каналу, що перед Днем захисників і захисниць учні разом з учителями висадять калинові кущі в пам'ять про полеглих героїв на території освітніх закладів.

До вашої уваги Назавжди залишилось 29: на Донеччині у боях за Україну загинув воїн із Тернополя

"Виникла ідея, що ми повинні залучати до вшанування пам'яті наших дітей. Ми думали про те, як це зробити нетравматично для них. Так виникла ідея живих пам'ятних знаків – кущів калини", – поділилась Абрамець.

Тиждень тому "Меморіал" запустив краудфандингову кампанію, щоб зібрати 72 тисячі гривень для забезпечення саджанцями, інформаційними таблицями та буклетами про догляд за калиною 50 закладів освіти. Уже вдалося зібрати більше, однак організатори на цьому не зупиняються, бо хочуть залучити до проєкту всі освітні заклади України.

Як підтримати проєкт "Калина пам'яті"

Станом на тепер уже 135 шкіл подали заявки. Висаджувати кущі калини планують 29 вересня – доти кількість охочих може значно збільшитись. Щоб залучити максимальну кількість освітніх закладів, потрібно більше коштів.

Підтримати проєкт можна на сайті "Меморіалу".



Як підтримати проєкт "Калина пам'яті" / скриншот ефіру 24 Каналу

Україна втрачає найкращих: