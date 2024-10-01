День, коли згадуємо, що свобода має ім'я та обличчя, – зірки про День захисників і захисниць

Щороку 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Ця дата стала днем мужності, витримки та незламної віри в перемогу. Днем тих, хто кожного дня боронить наше небо, наші міста і наші родини.

Єдиний рекрутинговий центр ССО ЗСУ поділився із 24 Каналом відео, на якому українські зірки відповідають на питання, що для них означає День захисників і захисниць.

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Українські зірки записали відео до Дня захисників і захисниць

Про власне ставлення до цього дня розповіли телеведучий Олександр Педан, ведучий та гуморист Сергій Середа, акторка та волонтерка Катерина Нікітіна. У відео також взяли участь актор та комік Ігор Ласточкін, співачка MamaRika та ведучий Сергій Лиховида.

Це день, коли я маю можливість віддячити нашим захисникам і захисницям за нашу незалежність, за нашу Україну і за наше майбутнє,

– сказав Олександр Педан.

Ігор Ласточкін також назвав це свято днем воїнів світла, які захищають нас від темряви. Важливо пам'ятати, що саме військові є тими, хто приймає на себе удари, щоб усі ми могли жити під мирним небом.

Відомі зірки про День захисників і захисниць України: дивіться відео

До слова, до Дня захисників і захисниць України Володимир Зеленський присвоїв українському пілотові Андрію "Джусу" Пільщикову звання Героя України посмертно.