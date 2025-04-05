Горе не знає кордонів: в містах України оголосили завтра День жалоби за загиблими у Кривому Розі

В період з 7 до 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за жертвами внаслідок атаки на місто у п'ятницю, 4 квітня. Через російські удари загинули десятки людей, зокрема діти.

Крім того, жалобу оголосили й в інших містах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та міських голів інших міст.

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Де оголосили жалобу за загиблими

Олександр Вілкул констатував, що росіяни вдарили балістикою та ударними безпілотниками типу "Шахед" по житлових кварталах та дитячих майданчиках, внаслідок чого загинули діти, люди похилого віку та навіть родини.

Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія і біль… Співчуття рідним та близьким кожного... А окупанти – горіть у пеклі, нелюди! Не пробачимо ніколи,

– написав він.

У зв'язку з такими жахливими наслідками російської атаки, Львів, Полтава, Кропивницький, Вінниця, Черкаси, Рівне, Київська область, Житомир, Харків та Конотоп також оголосили День жалоби за загиблими.

"Зараз об'єдналися українські міста, наші села у підтримці Кривого Рогу. Від Дніпра і Харкова до Ужгорода, від Одеси до Києва всі області, всі обласні центри, багато громад проявляють свою солідарність та вшанують пам'ять загиблих", – сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба також повідомив, що міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

Там приспустять головні прапори міст. Нагадаємо, за останніми даними, унаслідок удару загинули 18 осіб, серед яких – 9 дітей. Кількість постраждалих зросла до 74. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей.

