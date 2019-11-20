День Гідності та Свободи 2019: програма заходів у Києві та Львові

В Україні 21 листопада відзначають вже шосту річницю Дня Гідності та Свободи. Уже оголошена програма заходів у Києві та Львові.

В новій історії України День Гідності та Свободи – державне свято, яке має дуже важливе значення. Цього дня ми вшановуємо мужніх патріотів, які незламно стояли на захисті прав наших громадян і національних інтересів нашої країни.

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21 листопада в історії України – чому ми пам’ятаємо цей день?



Палаючі шини на Майдані в Києві, 2013 рік / Фото: Репортер

День Гідності та Свободи є "наступником" Дня Свободи, адже 22 листопада українці з 2005 по 2011 рік відзначали події Помаранчевої революції. Попереднє свято скасував президент-утікач Віктор Янукович, але Майдан знову нагадав про себе 21 листопада 2013 року. На головну площу Києва на знак протесту проти рішень уряду вийшли люди, щоб не дозволити існуючій на той час владі припинити євроінтеграційний курс України.

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Ніч на 30 листопада стала початком протистояння народу і силовиків. Пояснюючи жорстоке побиття мирних громадян бажанням поставити новорічну ялинку на головній площі столиці, влада ще більше розлютила і згуртувала Майдан. Так почалася Революція Гідності.

Програма заходів до Дня Гідності і Свободи в Києві у 2019 році



Як в Україні вшановують память героїв / Фото: podrobnosti.mk.ua

Як Україна відзначатиме День Гідності та Свободи у 2019 році, і що відбуватиметься у столиці 21 листопада:

12:00-13:00 – "Метемпсихоз", виставка тривимірних картин, ляльок-мотанок і неоскульптур на тему перевтілення душі, відкриття мистецького проекту Олі Рондяк, Інформаційно-виставковий простір Музею Майдану, 2-й поверх Будинку профспілок, Україна.

– "Метемпсихоз", виставка тривимірних картин, ляльок-мотанок і неоскульптур на тему перевтілення душі, відкриття мистецького проекту Олі Рондяк, Інформаційно-виставковий простір Музею Майдану, 2-й поверх Будинку профспілок, Україна. 14:00-17:00 – "Київ незламний", мистецький захід – кіно, фото, музика за участі режисера Філа Стронґмена, фотографа Володимира Шуваєва та піаністки й художниці Влади Бучко, колонна зала КМДА, вулиця Хрещатик, 36.

– "Київ незламний", мистецький захід – кіно, фото, музика за участі режисера Філа Стронґмена, фотографа Володимира Шуваєва та піаністки й художниці Влади Бучко, колонна зала КМДА, вулиця Хрещатик, 36. 16:00-18:00 – відкриття виставкового простору й виставки з однойменною назвою "М3: Майдан. Меморіал. Музей" на місці будівництва Музею Революції Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 5.

– відкриття виставкового простору й виставки з однойменною назвою "М3: Майдан. Меморіал. Музей" на місці будівництва Музею Революції Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 5. 18:00-19:00 – молитва за Небесною Сотнею й запалення свічок у каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, екуменічний храм архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ;

– молитва за Небесною Сотнею й запалення свічок у каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, екуменічний храм архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ; 19.00-23.00 – віче на Майдані Незалежності "Ми маємо гідність!", яке організовує Рух Опору Капітуляції без використання партійної символіки, організатори закликають взяти із собою жовтий скотч як символ боротьби українців за свою державу і свободу.

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Також впродовж дня 21 листопада із 10 години ранку до 19 години вечора у Києві можна замовити екскурсію по експозиції "Назустріч Свободі" в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану та пройти екскурсійну ходу місцями Революції Гідності у центральній частині міста.

Окрім того, 21 листопада о 18:00 біля посольства КНР в Україні відбудеться акція на підтримку гонконгського Майдану. В цей же день гонконгці вийдуть з прапорами України, аби висловити солідарність з нашою боротьбою за свободу. Детальніше про подію – на сторінці у фейсбуці Звільни Гонконг: Акція солідарності.

Детальніше про протести у Гонконзі: Демократія або смерть: протести у Гонконзі переросли в Майдан

Програма заходів на День Гідності та Свободи 2019 у Львові

Львів відзначатиме шосту річницю Дня Гідності та Свободи / lviv-lj.livejournal

21 листопада 2019 року заходи пройдуть і в інших містах України. У Львові в День Гідності і Свободи відбудуться такі заходи:

08:30 — молебень за Героїв Небесної сотні, Личаківський цвинтар, поле Почесних поховань 67

— молебень за Героїв Небесної сотні, Личаківський цвинтар, поле Почесних поховань 67 14:00 — запалення лампадок в пам'ять про героїв Майдану та Небесної сотні, вулиця Кривоноса, Замкова, Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні;

— запалення лампадок в пам'ять про героїв Майдану та Небесної сотні, вулиця Кривоноса, Замкова, Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні; 15:00 -16:30 — зустріч з учасниками подій на Майдані, учасниками війни на Сході України; перегляд фільму "Зима, що нас змінила", Будинок офіцерів, вулиця Театральна, 22;

— зустріч з учасниками подій на Майдані, учасниками війни на Сході України; перегляд фільму "Зима, що нас змінила", Будинок офіцерів, вулиця Театральна, 22; 15:30-19:00 — "Мій Майдан: учора, сьогодні, завтра", акція меморіального музею гідності, вулиця Шептицьких, 45;

— "Мій Майдан: учора, сьогодні, завтра", акція меморіального музею гідності, вулиця Шептицьких, 45; 16:30 — виставка-флешмоб "Принеси фото з Майдану", вулиця Шептицьких, 45;

— виставка-флешмоб "Принеси фото з Майдану", вулиця Шептицьких, 45; 17:30 — "Листопад-2013 у фото і відео просто неба", вулиця Шептицьких, 45;

— "Листопад-2013 у фото і відео просто неба", вулиця Шептицьких, 45; 18:00 — "Ми пам’ятаємо", панахида, вітальні слова, флешмоб, площа перед центром Довженка.

— "Ми пам’ятаємо", панахида, вітальні слова, флешмоб, площа перед центром Довженка. 19:00 — студентська хода і віче в пам’ять про Героїв Небесної сотні та учасників Революції Гідності, пам'ятник Степану Бандері, пам'ятник Тарасу Шевченку.

— студентська хода і віче в пам’ять про Героїв Небесної сотні та учасників Революції Гідності, пам'ятник Степану Бандері, пам'ятник Тарасу Шевченку. 20:00 — "Музика Майдану", музичні твори Майдану виконають на піаніно, щоб в атмосфері Майдану згадати про початок революції, вулиця Михайла Кривоноса, Замкова, Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Заходи в окремих містах розпочнуться ще 20 листопада і триватимуть до 22 листопада. А деякі виставкові події та експозиції зможуть приймати відвідувачів до кінця місяця.