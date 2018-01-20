День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах

20 січня Україна відзначає День АР Крим. На жаль, сам півострів вже четвертий рік перебуває під окупацією Росії. Викрадення, переслідування, вбивства, нищення курортів, руйнування економіки, перетворення на військову базу, залякування, "промивання мозку" – ось неповний список наслідків панування Росії у Криму. Як змінився півострів, чим тепер живуть кримчани, чи хочуть повернутися в Україну?

Читайте також: ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають

Чому святкуємо день Криму 20 січня

Розпочнемо з невеликої історичної довідки. 20 січня 1991 року кримчани своєю більшістю вирішили, що автономний півострів має увійти до складу незалежної України. Вирішили це самі мешканці півострова на референдумі.



У 1991 році кримчани вирішили стати частиною України

Вже 12 лютого тодішня Верховна Рада відновила автономію Криму у складі України. Півострову довелося пережити нелегкі часи державного будівництва. Соціальні та міжнаціональні конфлікти нерідко доходили до межі.

Однак скоро все владналося і регіон зміг успішно розвиватися. Соціально-економічні показники росли, Крим був популярною туристичною точкою не лише для українців. Різні національності мирно співіснували, кожен зберігаючи свою ідентичність.

Пройди тест: Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою

Початок 2014 року, по закінченню Революції гідності і ганебної втечі тодішнього президента Віктора Януковича, розпочався для Криму чорними подіями… Наш північний сусід доклав усіх зусиль, щоб абсолютно незаконно захопити територію українського півострова.



Анексія відбулася підло, коли Україна була ослаблена

Росія провела псевдореферендум і створила Республіку Крим. Регіон увійшов до складу Південного федерального округу.

Тоді ослаблена армія, відсутність фактичної влади в Україні і плану дій призвели до того, що Україна втратила Крим. Зараз влада намагається повернути українську територію за допомогою дипломатії. Міжнародні організації, серед яких ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, не визнають анексії Криму.

За майже 4 роки анексії Крим пережив жахаючі зміни… Навіть після повернення півострова Україні довго доведеться вкладати гроші у відновлення інфраструктури, налагодження економічних процесів, повернення здорових настроїв населення.

Переслідування інакодумців

У кращих традиціях Сталіна, в анексованому Криму всіляко переслідують інакодумців. У першу чергу страждають затяті українські патріоти та кримські татари. Зауважимо, саме останні є корінним народом на півострові і вже постраждали під час етнічних чисток спочатку Російської імперії, а потім Радянського союзу (правонаслідником яких власне і є сучасна Росія).

Кримські татари постраждали від дій Катерини ІІ, яка видала маніфест про ліквідацію Кримського ханства. За її ж вказівкою відбувалися утиски корінного населення. Адже вони не підтримували приєднання Криму до Російської імперії.

Через депортацію кримських татар у 1944 році з життя пішло від 15 до 46% переселених кримчан. Менше ніж за 3 дні з рідних домівок насилу вивезли близько 200 тисяч людей.

Читайте також: Трагедія одного народу в цифрах: як відбувалась депортація кримських татар

Зараз Росія продовжує тиснути на корінне населення. З 2014 року ми постійно дізнаємося про переслідування, залякування, зникнення незручних окупаційній владі людей. В ув'язненні перебувають не менше 60 кримських татар, які є політичними в'язнями. Це не враховуючи тих, хто отримав грошові штрафи за участь в акціях протесту 26 лютого 2014 року чи інших політичних заходах.

Днями окупаційна влада вивезла на територію Росії шістьох громадян України – Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова. Їх затримали у Криму за сфабрикованими обвинуваченнями у терористичній діяльності. Це далеко не перший випадок.

Серед політичних в’язнів Путіна є й етнічні українці. Згадаймо, хоча б Олександра Кольченка, який засуджений у Росії до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Чи Олега Сенцова, який засуджений до 20 років.

Порушення норм міжнародного права

Ще однією "інновацією" Росії у Криму стало запровадження законів, які дозволяють здійснювати примусове виселення і конфіскацію приватної власності на півострові. Цей "закон" порушує не лише українське законодавство, але й норми міжнародного права. Резолюція ООН (від грудня 2017 року) закликає Кремль припинити порушення і утиски прав людини щодо жителів Криму. А також поважати українські закони.

Тим часом влада Росії знаходить все новіші приводи для притягнення до відповідальності кримських татар. Як переконують правозахисники, мета тут одна – залякати корінних мешканців і унеможливити виступи, акції протесту проти окупаційної влади.

Читайте також: Ви не змусите полюбити так звану "нову батьківщину" – палка промова українця у кримському суді

Навіть одиничні пікети тепер вважаються непогодженими масовими акціями. Станом на грудень 2017 року у судах Криму розглядали понад 70 таких справ! Тривають обшуки і арешти. А сусідів, які виходять підтримати наступну жертву влади, штрафують за… участь у непогодженому мітингу!

Розорена економіка

Влада окупантів поводиться як класичний загарбник. Вони не намагаються покращити стан економіки. Російська влада продовжує "освоювати" ресурси півострова.



Нова окупаційна влада розорює те, що залишилося

Більшість міжнародних компаній перестали працювати в Криму, щоб не потрапити під санкції. Частину перепродали росіянам. Громадяни України, які покинули півострів, були змушені залишити свій бізнес.

Загальні збитки України від анексії Криму, лише за офіційними підрахунками, сягають трильйона гривень! Якщо ж врахувати втрати майна громадян та понад 4 000 компаній, сума буде значно більшою.

Знищена техніка

Нещодавно Володимир Путін запропонував повернути Україні техніку та озброєння ЗСУ, зокрема захоплені українські кораблі. Однак за цією заявою криється навіть не подачка, а спроба позбутися техніки, яка виведена з ладу і, звісно, спроба підняти себе в очах міжнародної спільноти. До речі, ця пропозиція президента Росії не поширюється на боєприпаси. Їх Кремль вже встиг використати у війні на Донбасі та Сирії.



Викрадені українські кораблі зараз у жахливому стані

Візьміть участь в опитуванні: Чи варто Україні погоджуватись на пропозицію Путіна повернути кораблі з Криму?

Винищення населення

Місцеві лікарі переконані, що нинішня кримська "влада" навмисне знищує всю систему медичного забезпечення. Мова може йти навіть про спеціальну програму, скеровану на скорочення населення! Детальніше у випуску програми "Крим. Реалії".

Перетворення на військову базу

Крим унікальний своїми природними ресурсами та пам’ятками архітектури. Тут справді чудове місце для відпочинку. На жаль, окупанти вирішили перетворити природне диво на "військову фортецю". Четвертий рік триває мілітаризація півострова. Будується Кримський міст, аж ніяк не для покращення економіки, а власне для військових цілей. Зовсім нещодавно у Севастополі ЗС Росії розгорнули другий дивізіон зенітного ракетного комплексу нового покоління С-400 "Тріумф".



Росію не цікавить потенціал Криму

Росія також призиває на строкову службу жителів анексованого Криму. Так, станом на кінець 2017 року у лави ворожої армії потрапило 5 тисяч кримчан. Більше того, окупанти погрожують тим кримчанам, які виїхали на територію України, підконтрольну офіційній владі.

Читайте також: Наступ із Чорного моря: у США оцінили розгортання Росією у Криму ракетного комплексу

Насадження "русского мира"

У Криму працює пропагандистська російська машина. Містифікація історії, перекручені факти, відверта брехня – ніщо не зупиняє окупанта. Мета одна: переконати чим більше кримчан, що вони справді хочуть бути у складі Росії.

Заборонені усі українські та кримськотатарські організації, закриті школи з викладанням мовами нацменшин. Поза законом Меджліс.



У Криму все одно залишаються люди, вірні Україні

Такі реалії сучасного Криму. Залишається сподіватися, що дипломатичні зусилля України рано чи пізно таки матимуть успіх. А поки маємо не забувати: Крим – це Україна.