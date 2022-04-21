"Денацифікувати" Україну з Росії прийшов "фанклуб" Гітлера

Ну і трохи про те, кого Путін відправив проводити так звану "денацифікацію" України. Людина на фото – Євген Рассказов. Він же "Топаз".

Російський нацизм живіший за усіх живих

Відкритий неонацист, учасник збройного формування "ДШРГ Русич", яке відзначилося звірствами на Донбасі ще у 2014 році.

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Рассказов активний у медіа. Довго співпрацював з іншим російським неонацистом Єгором Просвірніним (викинувся з вікна наприкінці минулого року). Наразі "Топаз" воює в Україні та веде свій телеграм-канал "Говорить ТопаZ". Сьогодні на цьому каналі він розмістив такий допис.



Російський неонацист Рассказов постійно дава інтерв'ю пропагандистським помийкам / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



Російські неонацисти Єгор Просвірін та Євген Рассказов / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



Сьогодні день народження у нашого соратника і друга, який став прикладом для багатьох з нас, незважаючи на свій похилий вік. Він навчив нас любити вітчизну і не бояться ворога ніколи, яким би сильним ворогом не був. Він навчив нас боротися за споконвічні землі, які історично належать нашому народу. І незважаючи на те, що його вже давно немає з нами, його справа і слово живе в наших серцях і надихає нас бити укро-більшовицьку мерзоту і множити славу великої Росії!

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Фанат Гітлера, який воює проти України, опублікував допис з нагоди дня народження ката людства / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



Неонацист Рассказов входить до складу угруповання терористів "Русич" / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

Для тих, хто не зрозумів, – сьогодні день народження Гітлера. На російському "Камазі", перед яким на фото стоїть Расказов, крім Z-свастики, нанесено символ 88, що розшифровується як "Хайль Гітлер". Така "денацифікація".

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