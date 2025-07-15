Деніел Мартіндейл допоміг росіянам захопити Курахове. Тепер він отримав російське громадянство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що зробив Деніел Мартіндейл для росіян?

Російські медіа похизувалися, що громадянин США тепер має паспорт від Путіна. Це подяка за службу, адже Деніел Мартіндейл установив контакти з проросійськими силами через Telegram і передав їм інформацію про українські військові об'єкти в Донецькій області.

Про це посіпака окупантів розповів сам. Згодом росіяни допомогли йому виїхати з України.

Росія – це не тільки мій дім, але й моя сім'я. Я надзвичайно радий, що це тепер не тільки в моєму серці, але й за законом,

– заявив Мартіндейл, тримаючи російський паспорт.

Денис Пушилін підтвердив, що Мартіндейл допоміг захопити Курахове у грудні 2024 року. Ватажок терористів заявив, мовляв, американець "уже давно довів своєю лояльністю та діями, що він один із нас".

Подробиці про діяльність Деніела Мартіндейла

Мартіндейл сказав, що хотів отримати російське громадянство ще 10 років тому. Тепер же він хоче жити у Маріуполі або в Криму. І навіть думає, чи не взяти ім'я на честь Даніли Багрова – героя фільму "Брат".

Кумедно, що ще в лютому Мартіндейл говорив про мрії жити на фермі на Далекому Сході. А ще розповів: переймався, що росіяни після захоплення Богоявленки під Вугледаром, де жив американець, віддадуть його ЗСУ. Коли окупанти вивезли його до Ростова-на-Дону, він "почувався полоненим". У Москві теж не був повністю вільним, адже жив під наглядом спецслужб.

Журналісти припустили, що американець міг познайомитися з російськими силовиками в Китаї. У 2001 році його батьки приїхали до КНР із релігійною місією. Деніел не раз був у Росії – у 2000-х і пізніше. Кумедно, та у 2018-му його депортували з Владивостока за порушення міграційного законодавства.

Російський паспорт американець отримав у представництві "ДНР" у Москві. Там же йому дали орден від Пушиліна. За словами останнього, паспорт Мартіндейлу було вручено за указом Путіна "як найвища форма державної подяки, як знак особливої довіри та поваги".