Він їхав евакуювати цивільних. Про це повідомив у мережі Х сам Христов.

Як волонтер потрапив під обстріл та у якому він стані?

Денис розповів, що їхав еа евакуацію в Гусинку, що на Куп'янщині. Втім, дістатися до населеного пункту йому не вдалося.

Чоловік потрапив під ворожий обстріл, через що суттєво постраждала машина волонтера, то ж він повертався назад "своїм ходом". Сам Христов також отримав поранення. Однак, попри це, він пообіцяв вийти на зв'язок, коли дістанеться до Харкова й написати "своє стандартне повідомлення російським пілотам БпЛА".

Відомий під позивним "Голландець", Христов пройшов шлях від телеведучого музичних хіт-парадів до волонтера, який працює на передовій і бере участь в евакуації людей із найнебезпечніших районів. Його діяльність охоплює сотні евакуацій, передачу техніки для ЗСУ, а також створення документального фільму "1% війни", який фіксує реалії окупації. Христов очолює благодійний фонд "Ми з України!", реалізує телевізійні проєкти в умовах бойових дій та був відзначений нагородою "Золоте Серце" від президента України.

До слова, в одному з інтерв'ю Денис Христов поділився, як повномасштабна війна вплинула на його світогляд. Він також розкрив деякі подробиці свого особистого життя.

Волонтер Денис Христов потрапив під обстріл під час волонтерської місії / Фото з його сторінки

Понівечена внаслідок обстрілу машина, у якій їхав Христов / Фото з його сторінки

Що відомо про інші випадки, коли волонтери ставали ціллю окупантів?

  • У листопаді 2025 року у Слов'янську під час російського обстрілу загинула волонтерка та зоозахисниця Олена Полиніна. Трагедія сталася в момент, коли вона їхала, щоб нагодувати безпритульних тварин. Олена активно займалася доставкою гуманітарної допомоги на територію Донеччини.

  • А 25 грудня в Донецькій області під час евакуаційної місії загинув волонтер В'ячеслав Ільченко. Автомобіль, у якому він перебував, атакував ворожий безпілотник. Ільченко був засновником благодійного фонду "Незламна" та за час своєї діяльності допоміг урятувати сотні людей.