ВАКС арештував майно та готівку підозрюваного у махінаціях у Києві Комарницького

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на низку майна бізнесмена-втікача Дениса Комарницького та його родини. Мовиться як про рухоме, так і про нерухоме майно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу суду та журналіста Олега Новікова.

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Що арештував суд у Комарницького

Варто наголосити, що в ухвалі суду не було вказано ім'я та прізвище підозрюваного, чиє майно арештували. Однак опис справи підпадає під вказані арештовані об'єкти майна у дописі журналіста Олега Новікова.

В ухвалі наголошено, що Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги адвоката, а ухвалу судді ВАКС від 12 лютого 2025 року – без змін.

Олег Новіков зазначив, що ВАКС арештував майно Дениса Комарницького, його дружини Ірини та його водія Юрія Дашкова.

Зокрема, суд наклав арешт на:

рухоме і нерухоме майно;

корпоративні права у ТОВ "Центр розвитку економіки і права" та ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування";

автівки Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 року випуску, Toyota Land Cruiser 2021 року випуску, GMC Yukon XL, Mercedes-AMG GLE 53;

готівку та безготівку, цінні папери на рахунках у "Сенс Банку", Ощадбанку, "Комінбанку", "Банку інвестицій та заощаджень".

Також суд арештував готівку, вилучену у межах цієї справи, а саме: 3 972 175 доларів США, 100 тисяч євро і 806 300 гривень.

До слова, раніше журналісти виявили Дениса Комарницького, якого підозрюють у корупційних схемах у Відні. З'ясувалося, що бізнесмен нелегально покинув країну, назвавши справу проти нього "політичним тиском".