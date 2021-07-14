Теоретик у ролі "жертви": біографія Дениса Монастирського

У вівторок, 13 липня, "вічний" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив про власну відставку. Того ж дня стало відомо ім'я його наступника. Президент Зеленський побачив усі необхідні якості в особі нардепа Дениса Монастирського.

Сам Денис Монастирський вже порівняв свою майбутню роботу з великою жертвою. "Я розумію, на яку жертву йду. Як людина, як особистість, як політик, але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду", – прокоментував свою номінацію Монастирський та дав зрозуміти, що це була воля президента.

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Біографія Дениса Монастирського

Майбутній політик народився 12 червня 1980 року у Хмельницькому. Освіту здобував на малій батьківщині – в місцевому університеті управління та права (ХУУП). Молодий ВИШ був не надто престижним, але давав дипломи з модних тоді напрямків, а ще мав власну команду КВК (клуб веселих та кмітливих), вона була частиною популярної команди "Три товстуни". Членом команди був нинішній віцеспікер Руслан Стефанчук.

Денис Монастирський та його "жертовність":

Перемога "Слуги народу" на соціальному ліфті винесла на гору багато так званих "нових облич".

Одним з них був Монастирський. Після отримання диплому про вищу освіту він вирішує продовжувати навчання, але вже у Києві. Він пише дисертацію в столичному Інституті держави та права імені Корецького. Тема кандидатської, яку Монастирський захистив у 2009-му році, – "стабільність закону".

Юрист напохваті

Паралельно з написанням дисертацію молодий юрист викладає у alma mater та працював у приватному секторі. Монастирський був юристом Hillmont Partners та "Лігал Консалтинг". Крім того, Монастирський активно займався громадською діяльністю, був членом культурницьких організацій.

Монастирський у якості експерта з питань реформування правоохоронної та судової систем долучився до Українського інституту майбутнього, засновником і найвідомішим діячем якого тривалий час був чинний заступник міністра внутрішніх справ і, де-факто, рупор Арсена Авакова – Антон Геращенко.

У роки депутатства Геращенка Денис Монастирський був його помічником, а ще активно "світився" у "тусовці". Зокрема, Монастирський був секретарем Конкурсної комісії з формування Державного Бюро Розслідувань (нині там працює його дружина – Жанна Монастирська).

Денис Монастирський на реставрації Меджибізького замку / фото – фейсбук політика

Член Зе-команди

Хмельницькі та київські зв’язки допомогли Монастирському стати членом команди Зеленського. Він був учасником так званої "групи нижніх" – неформального угруповання в Зе-команді, про яке стало відомо завдяки злитому дампу в розслідуванні Bihus.info. "Нижні" – це вихідці з юркомпанії нині померлого Сергія Нижнього Hillmont Partners. Ця компанія займалася юридичним супроводом "Кварталу 95". Монастирський фактично був рекрутований до нового політичного проєкту.

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Він став одним з перших експертів Зе-команди, його напрямком роботи прогнозовано стали питання реформування правоохоронної системи, а ще був юристом передвиборчого штабу Зеленського.

Монастирський та Дмитро Разумков на вже легендарному курсі молодого нардепа, літо-2019 / Фото – фейсбук нардепа

Народний депутат

Після перемоги колишнього коміка на виборах президента прийшов час "роздачі слонів" для членів його команди. На парламентських виборах-2019 Монастирський йшов під високим 19-м номером. Як член монобільшості, Монастирський очолив комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, у просторіччі так званий – "міліцейський комітет".

За 2 роки роботи Монастирському на відміну від багатьох колег вдалося зберегти репутацію та авторитет. Він – надзвичайно активний парламентар, згідно з даними руху ЧЕСНО, він був одним із народних депутатів, хто подав найбільше законодавчих ініціатив. Також він є членом Національної ради з питань антикорупційної політики.

На комітеті / Фото – фейсбук нардепа

Також Монастирський налагоджував співпрацю з Офісом Генерального Прокурора та намагався вивезти з глухого кута ситуацію навколо НАБУ, підвищити заробітну плату поліцейським та забезпечити легітимне наповнення президентським ідеям по боротьбі з корупцією та "злодіям у законі".

Депутат був також і обережним критиком МВС. Саме під його головуванням на комітеті розглядалися резонансні ляпи відомства Авакова та неодноразово з'являлося питання про відставку міністра. Тривалий час вони залишалися у статусі розмов і консультацій й лише у липні 2021 року набули реального статусу.

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Квартирне питання

Монастирський не був фігурантом гучних скандалів, але все ж не уник їх.

Зокрема, у лютому 2021 року депутат придбав квартиру у Києві в ЖК "Галактика" на вулиці Євгена Сверстюка за 100 000 доларів. Ціна за помешкання в 97,4 м² не було ринковою – депутат заплатив, мінімум на 500 000 гривень менше. У поясненні журналіста PavlovskyNews Монастирський "зради" не побачив і пояснив, що гроші зібрав від продажу всього наявного майна у Хмельницькому.

Це підтверджує декларація за 2021 рік, щоправда, там є ще одна київська квартира – площею понад 100 м². Вона була придбана у травні 2019 року (якраз після перемоги Зеленського) за 3 мільйони гривень.

Денис Монастирський з дружиною Жанною / Фото – фейсбук нардепа

Монастирський з синами Павлом і Михайлом / Фото – фейсбук нардепа

Особисте життя Дениса Монастирського

Денис Монастирський разом з дружиною Жанною виховують двох синів – Павла та Михайла.

Дружина депутата заробляє у ДБР вдвічі більше за чоловіка (1102008 гривень проти 537225 гривень).

У власності родини є дві автівки – Suzuki SX-4 2008 року та KIA SPORTAGE 2017 року випуску.

Денис Монастирський не надто довіряє банківській системі, а тому зберігає понад 2 700 000 гривень готівкою і майже 600 000 гривень на рахунках в Приватбанку.