Українські військові "задвохсотили" командира десантного катера окупанта

ЗСУ завдають потужних втрат російським окупантам. Так, захисники України ліквідували командира російського десантного катера проєкту 11770 "Серна" Дєніса Нікітіна.

Загарбника знищили в ніч на 10 листопада. Його було ліквідовано внаслідок атаки українських морських дронів, пише 24 Канал.

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Похорони загарбника відбулися 20 листопада на території Росії, про це повідомили у соцмережах.

Командиром катера виявився старший мічман військово-морського флоту Росії, Дєніс Нікітін, його поховали у Новоросійську.



Загиблий окупант Дєніс Нікітін / Фото користувача @666_mancer з соцмережі X

Російський окупант загинув внаслідок нічної атаки українських надводних ударних дронів біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це зазначили на офіційному сайті "Черноморского окружного казачьего общества".

У ніч на 10 листопада українські військові уразили два російських десантних катера проєктів 1176 "Акула" та 11770 "Серна".

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Знищений командир десантного катера проєкту 11770 "Серна" старший мічман Дєніс Нікітін народився 18 лютого 1981 року в місті Ужурі Красноярського краю Росії. Звідти його і призвали на строкову службу в Чорноморському флоті країни-агресорки. Після закінчення у 2001 році школи мічманів служив на різних посадах Новоросійської військово-морської бази.

В момент атаки на російських десантних картерах окрім екіпажу також перебувала завантажена броньована техніка, зокрема, бронетранспортер БТР-82.

У Чорному морі окупанти на момент вторгнення мали два катери проекту 11770. Втім, один з них отримав серйозні пошкодження в червні 2022 року під час боїв за острів Зміїний.

У той же час у складі чорноморського флоту також перебувало два кораблі проекту 1176 – катери Д-106 та Д-295.

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З початком повномасштабного вторгнення втрати окупантів вже перевищують 320 тисяч особового складу.