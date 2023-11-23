Українські військові "задвохсотили" командира десантного катера окупанта
ЗСУ завдають потужних втрат російським окупантам. Так, захисники України ліквідували командира російського десантного катера проєкту 11770 "Серна" Дєніса Нікітіна.
Загарбника знищили в ніч на 10 листопада. Його було ліквідовано внаслідок атаки українських морських дронів, пише 24 Канал.
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Похорони загарбника відбулися 20 листопада на території Росії, про це повідомили у соцмережах.
Командиром катера виявився старший мічман військово-морського флоту Росії, Дєніс Нікітін, його поховали у Новоросійську.
Загиблий окупант Дєніс Нікітін / Фото користувача @666_mancer з соцмережі X
Російський окупант загинув внаслідок нічної атаки українських надводних ударних дронів біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це зазначили на офіційному сайті "Черноморского окружного казачьего общества".
У ніч на 10 листопада українські військові уразили два російських десантних катера проєктів 1176 "Акула" та 11770 "Серна".
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Знищений командир десантного катера проєкту 11770 "Серна" старший мічман Дєніс Нікітін народився 18 лютого 1981 року в місті Ужурі Красноярського краю Росії. Звідти його і призвали на строкову службу в Чорноморському флоті країни-агресорки. Після закінчення у 2001 році школи мічманів служив на різних посадах Новоросійської військово-морської бази.
В момент атаки на російських десантних картерах окрім екіпажу також перебувала завантажена броньована техніка, зокрема, бронетранспортер БТР-82.
У Чорному морі окупанти на момент вторгнення мали два катери проекту 11770. Втім, один з них отримав серйозні пошкодження в червні 2022 року під час боїв за острів Зміїний.
У той же час у складі чорноморського флоту також перебувало два кораблі проекту 1176 – катери Д-106 та Д-295.
Втрати ворога від 24 лютого 2022 року
З початком повномасштабного вторгнення втрати окупантів вже перевищують 320 тисяч особового складу.
- особового складу – близько 321 800 (+1130) осіб;
- танків – 5 466 (+20);
- бойових броньованих машин – 10 224 (+36);
- артилерійських систем – 7802 (+33);
- РСЗВ – 902 (+3);
- засоби ППО – 591 (+2);
- літаків – 323 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15);
- крилаті ракети – 1 564 (+0);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39);
- спеціальна техніка – 1107 (+2).