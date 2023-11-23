Українські військові "задвохсотили" командира десантного катера окупанта

23 листопада 2023, 11:55
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ЗСУ завдають потужних втрат російським окупантам. Так, захисники України ліквідували командира російського десантного катера проєкту 11770 "Серна" Дєніса Нікітіна.

Загарбника знищили в ніч на 10 листопада. Його було ліквідовано внаслідок атаки українських морських дронів, пише 24 Канал.

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Похорони загарбника відбулися 20 листопада на території Росії, про це повідомили у соцмережах.

Командиром катера виявився старший мічман військово-морського флоту Росії, Дєніс Нікітін, його поховали у Новоросійську.


Загиблий окупант Дєніс Нікітін / Фото користувача @666_mancer з соцмережі X

Російський окупант загинув внаслідок нічної атаки українських надводних ударних дронів біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це зазначили на офіційному сайті "Черноморского окружного казачьего общества".

У ніч на 10 листопада українські військові уразили два російських десантних катера проєктів 1176 "Акула" та 11770 "Серна".

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Знищений командир десантного катера проєкту 11770 "Серна" старший мічман Дєніс Нікітін народився 18 лютого 1981 року в місті Ужурі Красноярського краю Росії. Звідти його і призвали на строкову службу в Чорноморському флоті країни-агресорки. Після закінчення у 2001 році школи мічманів служив на різних посадах Новоросійської військово-морської бази.

В момент атаки на російських десантних картерах окрім екіпажу також перебувала завантажена броньована техніка, зокрема, бронетранспортер БТР-82.

У Чорному морі окупанти на момент вторгнення мали два катери проекту 11770. Втім, один з них отримав серйозні пошкодження в червні 2022 року під час боїв за острів Зміїний.

У той же час у складі чорноморського флоту також перебувало два кораблі проекту 1176 – катери Д-106 та Д-295.

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З початком повномасштабного вторгнення втрати окупантів вже перевищують 320 тисяч особового складу.

  • особового складу – близько 321 800 (+1130) осіб;
  • танків – 5 466 (+20);
  • бойових броньованих машин – 10 224 (+36);
  • артилерійських систем – 7802 (+33);
  • РСЗВ – 902 (+3);
  • засоби ППО – 591 (+2);
  • літаків – 323 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15);
  • крилаті ракети – 1 564 (+0);
  • кораблі /катери – 22 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39);
  • спеціальна техніка – 1107 (+2).
Автор: Ірина Марціяш