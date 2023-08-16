Моє серце, душа та плоть належать "Азову", – "Редіс" потужно звернувся до українців

Командир "Азову" Денис Прокопенко, який нещодавно повернувся до України після російського полону та перебування у Туреччині, написав потужне звернення до українців. Він знову у лавах азовців та продовжує боротьбу.

Один із командирів "Азову", Денис Прокопенко із позивним "Редіс", звернувся до українців. Захисник "Азовсталі" зазначив, що пише "без будь-якої претензії" на славу чи похвалу, а із вдячності тим, хто підтримав його підрозділ у скрутну хвилину.

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Солдат, а не політик

"Редіс" переконаний, що армія – це командна робота, а підрозділ сильний настільки, наскільки сильний його найслабший солдат.

Для багатьох з нас — це набагато більше ніж робота: це життєвий шлях, наповнений труднощами, випробуваннями і боротьбою, не лише з ворогом, а насамперед із самим собою,

– написав Прокопенко.

Він написав, що заслуги і досягнення "Азову" – це заслуга кожного солдата, живого та полеглого, які поклали власне життя на вівтар незалежності.

"Моє серце, душа та плоть належать "Азову". Я солдат, а не політик. Тому поки в країні триватиме війна, мене мало цікавлять будь-які інші напрямки діяльності, окрім військової справи", – підкреслив він.

"Редіс" розповів про бойову підготовку

За словами Прокопенка, наразі його основні зусилля будуть спрямовані на комплектування підрозділу та на бойову підготовку бригади "Азов" для подальшого виконання поставлених бойових завдань.

"Долучайся до лав бригади спеціального призначення "Азов"! – закликав він.

Повернення "Редіса": що відомо