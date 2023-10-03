Чим займається "Редіс" після повернення до "Азову"
Джерело:"Українська Правда"
Командир "Азова" Денис Прокопенко із позивним "Редіс", який повернувся в Україну 8 липня з Туреччини разом з іншими офіцерами-захисниками Маріуполя, наразі очолює підрозділ.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, Прокопенко, який вирішив повернутися на війну після ворожого полону, уже повністю інтегрований у процес по "Азову".
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Клименко також уточнив, що Богдан Кротевич – ще один із захисників "Азовсталі", зараз є начальником штабу підрозділу "Азов", а сам підрозділ очолює Прокопенко. Фактично, "Редіс" є відповідальним за підготовку особового складу "Азову".
Він повністю інтегрований у процес. Входить у курс справ, надолужує той час, поки його не було,
– наголосив Клименко.
Коротка біографія Прокопенка
- 2014 року Денис Прокопенко, якому на той час було 22 роки, пішов добровольцем на війну Росії проти України у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов".
- У липні 2017 року його призначили командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Прокопенко став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.
- У березні 2022 року Денис отримав звання Героя України. У той час військовий був "голосом "Азовсталі", який надихав побратимів.