Чим займається "Редіс" після повернення до "Азову"

Командир "Азова" Денис Прокопенко із позивним "Редіс", який повернувся в Україну 8 липня з Туреччини разом з іншими офіцерами-захисниками Маріуполя, наразі очолює підрозділ.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, Прокопенко, який вирішив повернутися на війну після ворожого полону, уже повністю інтегрований у процес по "Азову".

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Клименко також уточнив, що Богдан Кротевич – ще один із захисників "Азовсталі", зараз є начальником штабу підрозділу "Азов", а сам підрозділ очолює Прокопенко. Фактично, "Редіс" є відповідальним за підготовку особового складу "Азову".

Він повністю інтегрований у процес. Входить у курс справ, надолужує той час, поки його не було,

– наголосив Клименко.

Коротка біографія Прокопенка