Нова традиція "Азову": командир "Редіс" нагородив бійців іменними ножами

У бригаді "Азов" започаткували нову традицію. Командир Денис Прокопенко із позивним "Редіс" 14 січня відзначив найкращих бійців цікавою нагородою.

Зокрема, "Редіс" вручив бійцям іменні ножі. Ці нагороди отримали ті військовослужбовці, які відзначилися бойовими заслугами на фронті проти російських окупантів.

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Прокопенко вручив нагороди азовцям

У пресслужбі "Азову" наголосили, що ця відзнака, яка стала новою традицією підрозділу, вручається найкращим штурмовикам за проявлені ними якості у бою.

"Редіс" наголосив, що в ході штурмових операцій, в ближніх контактних боях, коли людина працює на межі своїх можливостей, на грані життя і смерті, у критичний момент вона проявляє всю свою сутність.

І я глибоко переконаний в тому, що лише той боєць, який зможе подолати свій страх, опанувати собою, не розгубитись — має право називати себе воїном,

– зазначив він.

Підполковник підкреслив, що для нього – це вершина людської доблесті, до якої має прагнути кожен піхотинець бригади.

У мережі також опублікували знімки із вручення іменних нагород. На кадрах можна побачити, як виглядали іменні ножі, а також як відбувався сам процес нагородження найзатятіших воїнів "Азову".

"Редіс" вручив іменні ножі найкращим воїнам "Азову" / Фото пресслужби "Азову"

Під час останнього обміну полоненими не було жодного азовця