Хай які заяви не робили б іноземні політики, останнє слово – за фронтом, – командир "Азову"

Денис Прокопенко заявив – усе, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, не повинно відволікати українців від ситуації на фронті. Адже всі сили та увага мають бути зосереджені саме на полі бою.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Він вважає, що Україна вже увійшла в історію "завдяки спротиву російській окупації, хоробрості свого війська, силі горизонтальних громадських зв'язків та вправності дипломатії".

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Поважають лише сміливих

З 1991 року вороги намагалися ослабити Україну, зробити її дезінтегрованою та несамостійною. У 2013 році українці почали усвідомлювати важливість власної незалежності, однак цей процес не міг бути безболісним, переконаний Прокопенко.

Так було завжди. Поважають лише сміливих. Дослухаються тільки до впливових. І зважають лише на сильних,

– каже "Редіс".

Він застерігає – українцям не слід зосереджувати свою увагу на тих, хто почав підготовку до "політичних ігрищ та примарних виборів".

Щоденний подвиг українських солдатів має надихати нас, не давати впадати у відчай, хай там які заяви не робили б іноземні політики, аналітики та експерти. Останнє слово – за фронтом,

– вважає командир "Азову".

До слова, раніше він заявляв – впевненість у завершенні війни у 2025 році шкодить Україні, адже створює ілюзію. Важливо продовжувати реформування армії та нарощення власного ВПК на тлі постійної загрози з боку Росії.