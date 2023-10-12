"Я був дуже здивований": Буданов розповів, що робив брат Єрмака у перші дні війни

Денис Єрмак – це молодший брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Кирило Буданов говорить, що бачив його за неочікуваних обставин.

12 жовтня голова ГУР Кирило Буданов дав велике інтерв'ю "Українській правді". У ньому він багато говорив про війну на Близькому Сході, яка може перерости у глобальну війну.

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Що робив Денис Єрмак під час війни

Я бачив багато людей, яких неоднозначно сприймають, але я їх бачив під час героїчних, можна сказати, подій,

– сказав Буданов.

Головний розвідник України підкреслив, що люди часто зосереджуються на негативі, в той час як позитивні моменти часто замовчують. Як приклад він навів молодшого брата Єрмака, Дениса. Він каже, що люди, яких "не дуже люблять медійно", часом брали участь у подіях, які змінювали епізоди російсько-української війни.

За словами Кирила Буданова, Денис Єрмак був залучений у бойові дії.

Я бачив його під час перших днів оборони Києва, він працював в Ірпені зі снайперською гвинтівкою. Я був дуже здивований його бачити, знаючи, хто він,

– поділився голова ГУР.

Також він розповів, що дуже допомагав консультаціями Андрій Коболєв.

Якщо нам потрібні знання, або вміння, або контакти (здебільшого контакти) будь-якої людини - ми звертаємося до неї. І мені байдуже, хто і як до неї ставиться. Головне для мене як керівника розвідки – отримати результат, який збереже життя багатьох людей в Україні або пришвидшить ті чи інші події,

– резюмував Буданов.

Що відомо про Дениса Єрмака

Журналісти називають його "бізнесмен-невдаха, снайпер в АТО і радник у РНБО".

Він справді служив в АТО, але втрапив у скандал, коли оприлюднили "плівки" Гео Лероса. Тоді з'ясувалося, що Денис Єрмак допомагав Андрієві Єрмаку просувати потрібних людей у владу.

У березні 2022 року Андрій Єрмак опублікував фото молодшого брата, сказавши, що той пішов добровольцем у батальйон тероборони.



Денис Єрмак на фронті / Скриншот з інстаграму Андрія Єрмака

Іще сюрпризи від Буданова

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