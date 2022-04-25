Денісова назвала найгучніші воєнні злочини окупантів проти української культури
25 квітня 2022 , 14:44Читать новость на русском
Джерело:Людмила Денiсова
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор цілеспрямовано обстрілює та руйнує об’єкти культурної спадщини та культурних цінностей українців.
Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, станом на 25 квітня задокументовано 242 епізоди воєнних злочинів окупантів проти української культурної спадщини.
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Список пошкоджених та зруйнованих об'єктів
- Пошкоджено або повністю зруйновано численні пам’ятки архітектури, історичні будівлі, релігійні об’єкти, театри, меморіали. Руйнувань зазнають і пам’ятки сакральної архітектури.
- Нещодавно окупанти обстріляли острів Хортиця на Запоріжжі, що є осередком українського козацтва.
- На Київщині пошкоджена будівля початку XX століття – Макарівська публічна бібліотека.
- На Харківщині від обстрілів постраждав старовинний Будинок вчителя 1925 року та низку історичних пам’яток.
- На Луганщині росіяни зруйнували щонайменше 7 православних храмів.
- Також зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєвєродонецьку та молитовне приміщення ЄХБ у Метьолкіному.
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