Денісова відреагувала на звільнення з посади омбудсмена та заявила, що оскаржуватиме рішення

Верховна Рада сьогодні, 31 травня, звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженого з прав людини парламенту. Ексомбудсменка заявила, що таке рішення є незаконним.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі. Вона заявила, що її звільнили всупереч Конституції України та законам нашої держави.

До теми Денісову звільнили з посади омбудсмена

Денісова вважає рішення протиправним

За словами Денісової, вона буде оскаржувати рішення Верховної Ради України в суді, оскільки не погоджується з ним.

Мене звільнили всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді,

– зауважила ексомбудсменка.

Останній день на посаді

Крім того, Денісова подякувала своїй команді за роботу. Також вона додала, що не зупинятиметься й продовжуватиме захищати Україну та права її громадян.

"Сьогодні останній день мого перебування на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я вдячна вам всім. Я вдячна моїй команді за довіру, підтримку та злагоджену роботу", – наголосила Денісова.

Претензії до роботи Денісової

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, депутати Верховної Ради зібрали підписи щодо висловлення недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. Так на пленарному засіданні в порядку денному було питання про звільнення омбудсменки.

Під час засідання фракції "Слуги народу" за участі Руслана Стефанчука та Ірини Верещук депутати обговорили питання щодо Людмили Денісової. Там вони озвучили претензії до її роботи.

За інформацією, з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей з окупованих територій та іншої діяльності, яку б вона мала виконувати. За словами нардепа Павла Фролова, усіма цими речами фактично займалась Ірина Верещук.

Також є питання до того, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денісова тривалий час провела за кордоном. Однак не на територіях Росії чи Білорусі – там, де її статус та повноваження могли б допомогти полоненим чи депортованим українцям.

Крім того, роботу Денісової протягом останніх місяців часто критикували. Зокрема депутати відзначили незрозумілу концентрацію роботи омбудсмеки на численних непідтверджених деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродний спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях.

Зверніть увагу – уцілілий в полоні розповів про катування російськими нелюдами: дивіться відео