Денісова засудила напад на журналістів "Схем" і звернулась до Венедіктової та Клименка

Людмила Денісова засудила напад на знімальну групу програми "Схеми" у приміщенні "Укрексімбанку". Уповноважена Ради з прав людини звернулася до Нацполіції та Офісу генпрокурора з проханням дати належну оцінку діям посадовців банку.

На інцидент з нападом представників "Укрексімбанку" на журналістів у мережі відреагувала омбудсменка Людмила Денісова.

Читайте також У ЗМІ розповіли, через яке питання Мецгер напав на журналістів

Засудження нападу на журналістів

Засуджую напад на знімальну групу програми "Схеми", що стався 4 жовтня 2021 року в приміщенні "Укрексімбанку",

– написала Денісова.

Вона наголосила, що застосування сили щодо працівників ЗМІ та перешкоджання журналістській діяльності є абсолютно неприпустимими та несумісними з принципами демократії.

"Свобода ЗМІ, зокрема журналістів, які в них працюють, є істотним компонентом свободи вираження поглядів і свободи інформації", – наголосила уповноважена Ради з прав людини.

Для демократичного суспільства та кожної окремої особи свобода медіа є ключовою цінністю, яка гарантується Європейською конвенцією з прав людини.

Прохання належної оцінки інциденту від правоохоронців

Омбудсменка також зазначила, що реакція зі сторони правоохоронних органів на цей ганебний випадок має бути швидкою та неупередженою.

Звернулася до голови Національної поліції та Генерального прокурора провести прозоре розслідування,

– розповіла вона.

Крім того, Денісова просить наглядову раду та акціонера компанії – уряд – надати належну оцінку дій посадовців та працівників "Укрексімбанку".

Напад на журналістів в "Укрексімбанку": коротко

Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео

Текст допису Людмили Денісової:

Засуджую напад на знімальну групу програми «Схеми», що стався 4 жовтня 2021 року в приміщенні "Укрексімбанку".

Застосування сили щодо працівників ЗМІ та перешкоджання журналістській діяльності є абсолютно неприпустимими та несумісними з принципами демократії.

Свобода ЗМІ, зокрема журналістів, які в них працюють, є істотним компонентом свободи вираження поглядів і свободи інформації. А для демократичного суспільства та кожної окремої особи – ключовою цінністю, що гарантується Європейською конвенцією з прав людини.

Реакція з боку правоохоронних органів на цей ганебний випадок має бути швидкою та неупередженою.

Звернулася до голови Національної поліції та Генерального прокурора провести прозоре розслідування. Також прошу надати належну оцінку дій посадовців та працівників АТ "Укрексімбанк" з боку Наглядової ради та акціонера Компанії – Кабінету Міністрів України.