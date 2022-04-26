Денісова звернулась до ООН через примусове виселення мешканців окупованої Великої Олександрівки

У Великій Олександрівці, що на Херсонщині, окупанти змушують місцеве населення до 28 квітня залишити їхні власні домівки. Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час війни в Україні врахувати ці факти військових злочинів.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини написала про це у своєму телеграм-каналі. Вона нагадала про права кожної людини на вибір місця проживання.

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За словами Денісової, на Херсонщині, у селищі міського типу Велика Олександрівка, росіяни примусово виселяють усіх мешканців. У випадку не виконання злочинного наказу окупантів, мирне населення погрожують примусово евакуювати. Ймовірно, мова йде про незаконну депортацію на територію Росії.

Людмила Денісова нагадала, що, виселяючи громадян України з їхніх помешкань, Росія порушує норми міжнародного права. А саме – право на житло, що є одним із найважливіших соціально-економічних прав громадян.

Право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання, що передбачено статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини Росією в Україні,

– написала Денісова.

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