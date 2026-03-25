Дочекалися потепління: офіцер ЗСУ сказав, чому саме вдень Росія масовано атакувала Україну

24 березня Росія нетипово розтягнула масовану атаку дронами на весь день і вдарила одразу по кількох регіонах України. Вибухи та прильоти фіксували у Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці, а Повітряні сили повідомили, що лише вдень по Україні летіли понад 550 безпілотників.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що такий формат удару мав не лише тактичний сенс. За його словами, Росія свідомо обрала денну атаку, щоб тиснути саме на цивільних і посилити паніку в містах.

Денна атака "Шахедами" по цивільних містах

Ткачук вважає, що денний наліт дронів не був спробою тихо пробити українську ППО і вдарити по якомусь важливому об'єкту. Навпаки, вдень такі цілі помітніші, а отже Росія свідомо йшла на інший ефект. Він пояснив це бажанням бити саме по містах і цивільних, коли люди на роботі, на вулицях і в дорозі, щоб посіяти паніку та вдарити по настроях у тилу.

Я більш ніж впевнений, що це просто терористичний акт росіян проти цивільного населення, на яке треба тиснути, яке треба знищувати, яке треба дисбалансувати,

– пояснив Ткачук.

Він також звернув увагу, що після зими для Росії слабшає ефект від ударів по енергооб'єктах, тому вона шукає інший спосіб тиску на людей.

До слова: У ніч проти 24 березня Сили оборони України вдарили по російському береговому комплексу "Бастіон-М" у Криму. У районі Актачі українські військові виявили колону установок, яка рухалася на бойові позиції, і завдали удару. Унаслідок цього одну пускову установку знищили разом із двома ракетами "Циркон", ще одну пошкодили. Також повідомляли про втрати серед особового складу противника.

Тепла погода, більше людей у містах і жвавіший денний рух, за його словами, дали ворогу можливість зробити атаку максимально помітною і болючою саме для цивільного населення. Він припустив, що після цього росіяни ще й розганятимуть інформаційні вкиди, щоб посилити напругу між містами й усередині країни.

Вони вирішили просто бити по центрах цивільних міст. І зараз ще будуть розганяти ІПСО-теми, мовляв, ось бачите, нарешті війна до Львова добралася,

– наголосив майор ЗСУ.

Він назвав таку атаку не воєнною необхідністю, а звичною для Росії гібридною тактикою. Її мета, за його словами, не лише завдати шкоди, а й створити страх, нервозність і відчуття вразливості далеко від фронту.

Росія обрала день для максимальної видимості удару

Денний запуск такої кількості дронів не дає Росії особливої переваги для удару по військових чи стратегічних цілях. Уночі "Шахеди" збивати складніше, а вдень їх краще бачать і мобільно-вогневі групи, і пілоти винищувачів. Тому такий формат атаки Ткачук пов'язує не з прагненням досягти воєнного результату, а з бажанням зробити удар максимально помітним для цивільних.

"Шахед" важче збити вночі, аніж вдень. Коли важче, ти не використовуєш таку кількість дронів для того, аби вдень уразити якесь стратегічне підприємство, військове, державне чи енергооб'єкт. Ти це робиш чітко для того, аби провести терористичний акт,

– пояснив Ткачук.

Він також пов'язав це з тим, що після зими Росії важче досягати того самого тиску ударами по енергетиці, який вона намагалася створювати раніше. На фронті, за його словами, у ворога теж немає успіхів, якими можна було б хвалитися, тому він тисне на українське суспільство іншими методами. Саме звідси, як вважає Ткачук, і така цинічна ставка на денний терор проти міст.

Зима закінчилась, все важче і важче даються для них наслідки ударів по енергооб'єктах,

– наголосив майор ЗСУ.

Росія свідомо зміщує акцент із воєнного ефекту на психологічний. Їй важливо не лише завдати шкоди, а й показово вдарити тоді, коли це бачить найбільше людей.

