"Йтимемо за нашими військовими": залізничники на Харківщині відновлюють колії

Залізничники ремонтують одну з ділянок колії на деокупованій території Ізюмщини в Харківській області. Загалом вони працюють на Ізюмському та Куп'янському напрямках.

Як зазначила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, ще в листопаді 2022 року дорожні працівники ремонтували розриви колій. Протяжність ділянок – близько 270 кілометрів, при цьому на них було 135 великих розривів.

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У деяких місцях не було великих рейок, були вирви та серйозні пошкодження. Їх тоді демонтували та замінили. Залізничники не просто швидко ремонтують залізничну дорогу, щоби запустити якомога швидше потяги, доставлення гуманітарних вантажів і транспортного сполучення, а проводять велику роботу з капітального ремонту. Це роблять дуже активно.

У нас пошкодження, там влучання снарядів дуже багато. Ми ці всі рейки вже замінили. Все забезпечили. Тепер у тих місцях, де їх замінили, варимо, відновлюємо остаточно,

– зауважив дорожній майстер Шахін Азімов.

Чекають деокупації територій

Залізничники розповідають, що чекають на подальше звільнення окупованих територій, щоби одразу там відновлювати сполучення. При цьому, є проблема з матеріалами, адже рейки виготовляли на Азовсталі. Однак дорожні працівники матеріали таки знаходять і продовжують ремонти.

"Будемо йти за військовими. Вони попереду, ми будемо далі відновлювати шлях, сполучення, мости. Будемо відновлювати попереду ділянки, які звільнять, щоби люди повернулися відновити всю нашу Україну", – сказав заступник начальника Ізюмської дистанції колії Віталій Ключеров.

Більшість із цих дорожніх працівників пережила окупацію. Багато хто втратив домівки. Але нині вони відбудовують як власні помешкання, так і лагодять залізницю для українців.

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