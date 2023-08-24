Помста перед майбутньою втечею: окупанти влаштували обшуки у кримських татар

Чим далі ЗСУ просувається на Півдні, тим більше в окупантів у Криму трясуться жижки. Від страху та відчаю вони посилюють терор проти тих, хто з нетерпінням чекає на Україну.

День незалежності України для кримчан розпочався з візиту непроханих і вкрай небажаних гостей. Російські карателі вриваються в будинки кримських татар і проводять там обшуки. Про це в коментарі 24 Каналу повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Терор проти активістів

За словами Чубарова, окупанти навідуються передусім до "неблагонадійних" кримських татар, які вже відбували покарання за відстоювання людської гідності, прав і свобод. Зокрема, йдеться про активістів "Кримської солідарності" та родичів політичних в'язнів.

: Кримська солідарність – це об'єднання правозахисників у Криму, утворене у 2016 році. До сфери діяльності належить захист політв'язнів, підтримка родичів ув'язнених, робота як цивільних журналістів для висвітлення обшуків та судових процесів.

Відомо, що у Бахчисараї силовики проводили обшуки у Аметхана Умерова, Сейдамета Мустафаєва, Руслана Асанова, Абдулмеджита Сейтумерова, Ельдара Якубова, Ремзі Німетулаєва.

Так, 37-річного Умерова, батька 5-ти дітей, неодноразово заарештовували за протести проти масових арештів на півострові. За подібні акції незгоди отримували покарання й інші активісти, у будинках яких тривали обшуки.

За даними "Кримської солідарності", усіх шістьох активістів після обшуків повезли до ФСБ у Сімферополі.

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Діти хворіють на вірусну інфекцію, вони сильно кашляли і плакали,

– так розповідає про візит росіян Айше Якубова, дружина 43-річного Ельдара Якубова.

За її словами, спочатку родина почула звуки та голоси. Вони кричали "Відкривайте, поліція!".

Ельдар Якубов сам відчинив їм двері. Силовики зайшли до помешкання та одразу почали вимагати телефони. Вони зачитали протокол, в якому була озвучена стаття про причетність до організації терористичної діяльності.

Провели обшук, також взяли документи чоловіка: паспорт та документи про освіту. Вилучили два планшети та телефон чоловіка,

– розповідає Айше.

Усе відбувалося на очей дітей активіста, а їх у Якубова шестеро. Діти хворіли, у старшого сина піднялася температура і довелося навіть викликати швидку.

Росіяни у Криму же сидять на валізах

Глава Меджлісу Рефат Чубаров пояснив, чому росіяни посилили терор проти кримських татар саме зараз. За його словами, вони намагаються помститися за Кримську платформу. Їх дратує, що світова спільнота мобілізувалася навколо деокупації Криму. Найсильніші держави підтримують Україну в її намірах звільнити півострів і цим залучають до підтримки інші країни.

Це помста за Кримську платформу плюс окупанти не можуть не усвідомлювати, що їм доведеться бігти з Криму. І цей відчай їх ще більше штовхає на те, щоб встигнути помститися усім, кому ще вони можуть. А це наші активісти, які не схиляють голови перед російськими окупантами,

– наголосив кримський татарин.

Також Чубров згадав жорстку позицію Зеленського щодо дискусії про можливу "відмову" від територій в обмін на членство у НАТО. Президент заявив, що він не обміняє на НАТО жодну з українських територій, включно з Кримом.

Крим повернеться в Україну

Втім, щоб від безсилля не намагалися зробити окупанти, доля Криму визначена – він "приречений" на звільнення від "русского міра". Про це неодноразово говорили вищі посадові особи України. Це повторили у рамках "Кримської платформи", яка розпочалася 23 серпня.

Так, президент Зеленський вкотре запевнив, що Україна не відмовиться від намірів звільнити від окупантів усю свою територію, включно з Кримом. Також він зазначив, що наразі українська влада розробляє конкретні кроки щодо деокупації та забезпечення безпеки Криму після його звільнення.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що Україна звільнятиме Крим військовим шляхом. За його словами, якщо росіяни самі не підуть з Криму, то ЗСУ їм допоможуть це зробити. Крім того, Данілов наголосив, що повернення півострова – необхідна умова безпеки нашої держави у майбутньому.

Радник глави Офісу Михайло Подоляк зауважував, що без деокупації Криму не бачить перемогу України.