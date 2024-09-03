В Україні ухвалили законопроєкт про створення військових адміністрацій у Криму

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та Севастополі перед його першим читанням. Це є продовженням реалізації державної політики щодо реінтеграції тимчасово окупованої території.

На засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки було схвалено проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим військового стану" щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" (№11064), поданий 4 березня 2024 року.

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У Криму створять військові адміністрації усіх рівнів

Законопроєкт адресує проблеми, які систематично залишалися невирішеними з 2014 року, і є значним кроком до відновлення роботи державних органів на деокупованій території Криму.

В умовах фактичної відсутності роботи державних органів з початку тимчасової окупації та неможливості негайного відновлення їхніх функцій після звільнення Криму проєкт пропонує створення військових адміністрацій на всіх рівнях у Криму – від місцевого до республіканського. Також передбачено припинення повноважень осіб, які обіймають виборні посади та працюють у державній службі.

Важливо! Законопроєкт є продовженням реалізації державної політики щодо реінтеграції тимчасово окупованої території, складовою якого є відновлення роботи державних інституцій після деокупації Автономної Республіки Крим.

Над документом працювали команди Мінреінтеграції, Представництва Президента в АРК, Мін’юст, Мінінфраструктури, Національне агентство з питань державної служби, експерти та громадські організації, які дотичні до питань та проблематики Криму.