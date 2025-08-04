Посол України в Туреччині Наріман Джелял упевнений, що роль Туреччини в деокупації Криму може бути визначною. Але наголошує, що треба враховувати весь контекст.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що робить Туреччина для України?

Посол підкреслив, що Туреччина послідовно підтримує територіальну цілісність України. Росія всіляко намагається уникати теми Криму. На тлі цього позиція Анкари дуже важлива.

Туреччина говорить про Крим не з росіянами, а з Україною, керуючись нормами міжнародного права. Ця роль заслуговує на гідну оцінку,

– сказав Джелял.

Ердоган щороку надсилає відеозвернення на Кримську платформу, хоча жодного разу не відвідав захід особисто. Цікаво, що останнє його звернення було особливим.

По-перше, він назвав події в Україні "війною", а не "конфліктом" чи "кризою", що з дипломатичної точки зору є значним прогресом. По-друге, він чітко заявив, що за міжнародним правом Крим має бути у складі України. Це дуже потужна заява. Я уявляю, яку реакцію це викликало в Росії. Навіть моє призначення послом викликало багато розмов і закидів з їхнього боку. Хоча кроки Туреччини можуть здаватися менш активними, ніж дії деяких європейських партнерів, ми повинні враховувати весь контекст,

– акцентував дипломат.

Довідка. Наріман Джелял – кримський татарин, викладач, телеведучий і політик. У 2013 році став заступником Рефата Чубарова у Меджлісі. У 2021 році росіяни затримали його. Джеляла звільнили з полону та повернули в Україну тільки у 2024 році. 14 травня 2025 року його призначили послом у Туреччині.

"На відміну від деяких інших країн, Туреччина не лише декларує свою позицію, а й допомагає нам. Хоча ця допомога відрізняється від тієї, що ми отримуємо від європейських партнерів, вона є не менш важливою. Ми разом реалізовуємо гуманітарні проєкти, як-от організація відпочинку та реабілітації для наших дітей з прифронтових регіонів. Маємо військово-технічне співробітництво, яке відбувається на міждержавних або комерційних засадах. Також Туреччина активно підтримує нас на багатьох дипломатичних майданчиках, що є важливим елементом нашої спільної стратегії", – розповів представник України.

До того ж під час зустрічей Ердогана із Зеленським звучить тема Криму та кримських татар.

"Наше завдання – також забезпечити гарантії прав наших громадян на тимчасово окупованих територіях, відбудову та інші аспекти. Хоча ми поки що не знаємо, як саме буде звільнено Крим – сподіваємося, без значних руйнувань", – висловився Джелял.