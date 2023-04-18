Херсонський сценарій: Жданов розповів, як найкраще деокупувати Крим

Наші захисники обов'язково звільнять Крим, який тимчасово окупувала Росія. Найімовірніше, півострів повертатимуть до складу України військовим шляхом.

Передусім потрібно бити по Кримському мосту. Після першого влучання, на жаль, росіяни відремонтували залізничну частину мосту. Це свідчить про те, що військові ешелони можуть заходити в Крим. Це ключова артерія забезпечення. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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"Нам просто необхідно буде починати деокупацію Криму саме з руйнування цього мосту, щоб знову повернути йому статус півострова і наглухо заперти там російські війська", – стверджує Жданов.

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Чим Україна може вдарити по Кримському мосту

За словами військового експерта, є два варіанти:

Ми вигадаємо щось своє – все-таки чимось нам вдалося завдати удару у жовтні 2022 року; Наші партнери нададуть нам те, чого ми потребуємо – йдеться про ракетну зброю з дальністю пуску 150 – 300 кілометрів.

А далі – повтор операції, яка відбувалася на правому березі Херсонської області. Методичне і систематичне руйнування усіх військових обєктів, баз, місць зберігання зброї, техніки й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів – до викидання білого прапора,

– пояснив Олег Жданов.

Дипломатичний сценарій, вважає він, дуже малоймовірний. Його реалізація буде залежати насамперед від зміни політичного керівництва Росії.

"Якщо Владіміра Путіна буде усунено від влади, вірогідність виросте. Якщо він збереже статус президента Росії – лише військовий шлях", – переконаний військовий експерт.

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