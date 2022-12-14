Гайдай розповів, скільки населених пунктів Луганщини вже звільнили ЗСУ

Українські військові продовжують проганяти ворога з рідної землі. Уже відомо, скільки населених пунктів вдалося деокупувати на Луганщині.

Відповідними відомостями під час ефіру розповів глава ОВА Сергій Гайдай. Водночас він зазначив, що у деяких населених пунктах, які вдалося звільнити з-під окупації, ситуація критична.

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ЗСУ продовжують звільняти Луганщину

Якщо ми говоримо про деокуповані населені пункти, то їх 13 на сьогодні,

– зазначив Гайдай.

Оскільки разом з журналістами вони обговорювали опалювальний сезон, то він не оминув цієї теми. За словами глави ОВА, ситуація у деяких звільнених населених пунктах критична.

Гайдай наголосив, що деякі з них буквально повністю зруйновані. Тож там і мови не може бути про якесь централізоване підведення опалення. До прикладу, у тій же Макіївці немає жодного будинку, який би не був обстріляний. Подібна, якщо не гірша, ситуація у Білогорівці.

Трохи більше пощастило мешканцям звільнених сіл. Люди там мешкають у приватних будинках. А отже, у них є печі, які дозволять не мерзнути. Тож уже домовилися про забезпечення їх дровами, адже йти в ліс по деревину теж надзвичайно небезпечно. Існують високі ризики загинути від рук ворога.

Ворог продовжує гинути на Луганщині