Гайдай розповів, скільки населених пунктів Луганщини вже звільнили ЗСУ
Джерело:Сергій Гайдай
Українські військові продовжують проганяти ворога з рідної землі. Уже відомо, скільки населених пунктів вдалося деокупувати на Луганщині.
Відповідними відомостями під час ефіру розповів глава ОВА Сергій Гайдай. Водночас він зазначив, що у деяких населених пунктах, які вдалося звільнити з-під окупації, ситуація критична.
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ЗСУ продовжують звільняти Луганщину
Якщо ми говоримо про деокуповані населені пункти, то їх 13 на сьогодні,
– зазначив Гайдай.
Оскільки разом з журналістами вони обговорювали опалювальний сезон, то він не оминув цієї теми. За словами глави ОВА, ситуація у деяких звільнених населених пунктах критична.
Гайдай наголосив, що деякі з них буквально повністю зруйновані. Тож там і мови не може бути про якесь централізоване підведення опалення. До прикладу, у тій же Макіївці немає жодного будинку, який би не був обстріляний. Подібна, якщо не гірша, ситуація у Білогорівці.
Трохи більше пощастило мешканцям звільнених сіл. Люди там мешкають у приватних будинках. А отже, у них є печі, які дозволять не мерзнути. Тож уже домовилися про забезпечення їх дровами, адже йти в ліс по деревину теж надзвичайно небезпечно. Існують високі ризики загинути від рук ворога.
Ворог продовжує гинути на Луганщині
- Напередодні Сергій Гайдай розповідав про "вагнерівців", яких ворог кидає на вірну смерть. За його словами, за останні півтора тижня сотні зеків загинули, так і не діставшись фронту. Причиною цього є "бавовна", яку підвозять або до штабів, або до казарм.
- Гарними новинами також поділився речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, за 12 грудня вдалося знищити 6 ворожих "Градів" на Луганщині. І хоч таких установок у ворога ще багато, тішить той факт, що бодай ці машини вже не тероризуватимуть ані наших військових, ані мирне населення.
- Напередодні у Генштабі підтвердили інформацію щодо втрат ворога на Луганщині. Раніше стало відомо, що 11 грудня наші військові уразили пункт дислокації живої сили поблизу Кадіївки. Тоді вдалося ліквідувати 60 окупантів, а ще близько 100 поранити.