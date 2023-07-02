Щоб дивився у бік Криму: Буданов доручив встановити на Зміїному велетенський прапор

Після деокупації острова Зміїний українськими військовими очільник ГУР МО Кирило Буданов доручив важливе завдання спецпризначенцям. Зокрема, глава української розвідки поставив задачу встановити на острові величезний прапор.

Буданов наголосив, що цей прапор має дивитися "в бік Криму". Український стяг встановили на краю острова Зміїний.

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На Зміїному встановили величезний стяг

Командир спецпідрозділу ГУР МО України з позивним "Тимур" зазначив, що деокупація українського острова відбувалася у кілька етапів. Зокрема, спочатку українці мали відпрацювати по окупантах на Зміїному зі зброї.

"На першому етапі була артпідготовка, на другому залучили авіацію. Стояло завдання встановити державний прапор України на вертолітному майданчику. Ми встановили", – наголосив командир.

Далі спецпризначенці української розвідки мали провести дорозвідку прибережної зони й розмінувати сам острів. Після цього Буданов доручив особливе завдання спецпризначенцям.

Один з прапорів (для острова Зміїний – 24 Канал) ми попросили в Одесі, він був дуже великий. І от командир поставив задачу, щоб він (найбільший прапор – 24 Канал), постав на краю острова, який "дивиться" на Крим,

– сказав "Тимур".

Останній етап звільнення острова полягав у тому, щоб взяти Зміїний під повний контроль. Після цього російський прапор опустили, а на його місці підняли український стяг.

Деталі звільнення кота на острові Зміїний

"Тимур" також поділився відчуттями від звільнення Зміїного. Воїн зазначив, що жодних страхів з виконання поставлених завдань у нього не було.

"У нас є обережність і планування. Тому ані в командного складу, ані в моїх побратимів, які зі мною служать, відчуття страху немає", – зауважив він.

Крім цього він розказав деталі історії звільнення особливого жителя Зміїного – чорного котика. За його словами, з тваринкою наразі все гаразд.

Ми побачили кота. Командир поставив задачу його забрати. Він зараз у надійних руках,

– підкреслив "Тимур".

Що відомо про окупацію та звільнення острова

Російська армія окупувала Зміїний з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, там вони розгорнули свої системи ППО і використовували острів для того, щоб завадити українському судноплавству у Чорному морі.

Сили оборони регулярно завдавали ударів по гарнізону на острові впродовж кількох місяців. А вже 30 червня 2022 року росіян вибили зі Зміїного.

Згодом, а саме 4 липня, на острові знову встановили український прапор. Він майорить на Зміїному і зараз.