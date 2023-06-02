Був би ідеальний варіант: як Молдові спільно з Україною найкраще вирішити проблему Придністров'я

На брифінгу в Молдові під час другої зустрічі Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий допомагати Молдові у розв'язанні питання деокупації Придністров'я. Також він зауважив, що російські війська захочуть жити, тому покинуть територію.

Україна відіграватиме ключову роль у поверненні Молдовою своєї території. Про це 24 Каналу розповів Віталій Андрієвський – директор Інституту ефективної політики Республіки Молдова.

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Чому Україна буде допомагати Молдові

Віталій Андрієвський пояснив, що позиція України збігається із позицією Молдови. Ймовірно, що для деокупації Придністров'я буде необхідна підтримка Румунії, Німеччини, Франції, Великобританії, США, тому що Росія не хоче покидати Придністров'я добровільно.

"Вона розглядає регіон як авіаносець, який направлений як проти Молдови, так і проти України", – наголосив він.

Стосовно Молдови, то мовиться про політичний вплив, а щодо України – загроза військової безпеки, участь у різних диверсійних актах на території Одеської області.

Це спроба дестабілізувати ситуацію в Україні через втручання, якщо не пряме, то через диверсії,

– припустив він.

Втім, Україна спершу має вигнати ворога зі своїх земель, а вже потім братися за розв'язання питання Придністров'я.

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Найбільш вірогідний сценарій деокупації Придністров'я

Директор Інституту ефективної політики Республіки Молдова констатував, що роль України у питанні звільнення Придністров'я з російського гніту є ключовою.

"Придністров'я знаходиться між Молдовою й Україною та на 100% залежить від України та Молдови – воно не може ізолюватися від нас", – переконаний він.

Україна має знайти важелі впливу на цю ситуацію. Кремль же не дозволить російській армії добровільно покинути Придністров'я.

Ідеально був би такий варіант: Росія прислала 1 – 2 вантажних літаки, на яких посадила б всіх тих, хто є в складі армії, щоб вони взяли із собою печатки, документи та полетіли в Росію,

– зазначив Андрієвський.

Наразі важливо вести перемовини із теперішнім керівництвом Придністров'я та переконувати його зробити правильний вибір.

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