Мало хто знає, це правильно, – Зеленський про сотні звільнених кілометрів
- Президент Зеленський заявив, що Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів окупованих територій, про що мало хто знає.
- Зеленський зазначив, що російські середні ланки бояться доповідати про це, і що рішення про операцію не було пов'язане з відключеннями Starlink.
Президент Зеленський заявив, що Сили оборони звільнили деякі окуповані росіянами території. Він зауважив, що про це мало хто знає.
Йдеться про 300 квадратних кілометрів. Про це президент України повідомив в інтерв'ю AFP, опублікованому 22 лютого.
Що відбувається на Півдні?
На момент запису інтерв'ю Зеленський підтвердив, що звільнено 300 квадратних кілометрів.
Це дуже багато кілометрів. Я і командування вітаю, і, безумовно, військових – вони молодці. Там дуже непросто, і погода змінювала темпи просування,
– зазначив президент.
Він зауважив, що середня ланка росіян боїться доповідати досі, що там у них відбувається.
"На їхніх картах там територія, яку вони нібито контролюють, а якщо чесно – вже ні", – наголосив Зеленський.
Також він сказав, що про звільнення територій не знають навіть українські оглядачі. На уточнювальне питання журналістки, що аналітики Deep State цього наступу не відображають, він додав:
Мало хто знає, що там справді відбувається. Це правильно.
Водночас Зеленський зауважив, що рішення про операцію не було пов'язане з відключенням Starlink у росіян. Але, коли це сталося, ЗСУ скористувалися ситуацією.
Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ підтвердив великі проблеми росіян через масові відключення Starlink на фронті ще 5 лютого.
Що відомо про наступ ЗСУ?
ЗСУ просуваються на Запоріжжі. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що українські сили на Гуляйпільському напрямку деокупували 300 квадратних кілометрів, використовуючи тактику "малих кліщів" для покращення оборонних позицій.
Зокрема, повідомлялося, що у період з 11 по 15 лютого ЗСУ звільнили 201 квадратний кілометр. Тоді зазначалося, що це стало найбільшим просуванням за останні 2,5 роки.
Водночас Зеленський в інтерв'ю BBC пояснив, що Україна не може розпочати масштабний контрнаступ через значну чисельну перевагу армії Росії, яка може призвести до великих жертв.