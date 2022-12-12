Окупанти готуються, – кримчанин про окопи на пляжах півострова
Щоденно Україна демонструє успіхи на фронті. Після деокупації частини південного напрямку, росіяни почали готувати Крим до імовірних бойових дій.
Таку інформацію в ефірі 24 каналу озвучив правозахисник, заступник гендиректора Українського інституту, співзасновник правозахисної ініціативи “Крим.SOS” Алім Алієв. Він переконаний, що Росія з усіх сил намагається показати контроль над півостровом.
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Після успішної операції зі звільнення Херсону, на думку Алієва, окупанти очікують дій в Криму. І все більше позбуваються ілюзій, що півострів російський назавжди.
Вириті траншеї на пляжах – це психологічна тактика, аби показати, що Крим вони будуть захищати. І півострів під надійною опікою російських військових,
– прокоментував Алієв.
Кримчанам варто готуватися
Алієв наголосив, що півострів після звільнення Херсону став один із ключових плацдармів цієї війни. Своєю чергою Джанкой – головним логістичним містом для російської армії.
Про що свідчать окопи в Криму: дивитись відео
"Як просувається українська армія, я думаю, бачать навіть трошки сліпі та глухі в політичному сенсі кримчани та "понаїхавші", – додав правозахисник.
Алієв переконаний, що мешканцям півострова також варто готуватися до військово-дипломатичного розв’язання війни.
Ситуація в Криму: останні новини
- Окопи вже викопали на пляжах у селищі Чорноморське. Однак в Генштабі переконані, що копання траншей не допоможе російським солдатам.
- У ЗСУ риття окопів прокоментували як відволікання особового кладу або спосіб зігрітися, зважаючи нестачу теплого одягу в російській армії.
- Вранці 10 грудня стало відомо про пожежу у тимчасово окупованому Криму. Вона охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів. За попередніми даними, їх там були сотні або й тисячі.