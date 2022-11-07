Скільки окупованих територій вже звільнили ЗСУ: аналітики показали промовисту карту
Джерело:Def Mon
ЗСУ продовжують нищити ворога та звільняти українські території. Військові стримують окупантів по всій лінії фронту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 257 днів. За даними OSInt-аналітиків проєкту Defmon, станом на 7 листопада українські військові звільнили 50% територій, які захопила Росія після 24 лютого.
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Які території звільнили
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили понад двісті тисяч квадратних кілометрів українських територій. Вже станом на 7 листопада українські військові зуміли звільнили 50% окупованих Росією територій.
Зокрема, українські воїни повністю деокупували Чернігівську, Київську та Сумську області. Крім того, захисники звільнили більшу частину Харківської області, розпочали деокупацію Херсонщини, Луганської та Донецької областей. Ба більше, ЗСУ звільнили 37% територій, окупованих ще у 2014 році.
Успіхи ЗСУ на фронті: найважливіше
- Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів про "бавовну" в Енергодарі. ЗСУ атакували по позиціях російських загарбників.
- Росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але жодних досягнень у них немає. Останніми днями лінія фронту стабільна і рухається лише на тактичному рівні – то 200 метрів в один бік, то 500 метрів в інший.
- У Горлівці, що на Донеччині, ЗСУ вдарили по місцю скупчення ворожої техніки. За інформацією Генштабу, вдалося знищити 5 бойових машин окупантів та пошкодити ще 4.
- Траса Сватове-Кремінна залишається під повним контролем вогневих засобів Збройних Сил України. Вони уражають все, що там може рухатися.
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