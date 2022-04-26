На деокуповану Київщину повертають електропостачання: де вже є світло
26 квітня 2022 , 15:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Павлюка
На деокупованій території Київської області тривають роботи з відновлення електропостачання. Зокрема за минулу добу вдалося повернути електроенергію в будинки 7 126 родин.
Без електропостачання досі залишаються 43 тисячі домогосподарств. Енергетики обіцяють повністю відновити постачання електроенергії до 1 червня.
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Де відновили електропостачання
Станом на зараз електропостачання частково відновили у таких населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів:
- Бучі;
- Ірпені;
- Гостомелі;
- Немішаєвому;
- Мироцькому;
- Блиставиці;
- Березівці (Макарівська громада);
- Димері;
- Гуті Межигірській;
- Луговиках;
- Луб'янці;
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