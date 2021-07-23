Деолігархізація дісталася Укрзалізниці: бюджет втратив мільярди гривень через Разумкова

Олігархи можуть почати платити нарешті справжні тарифи Укрзалізниці, а компанія зможе покращити пасажирсський сервіс та нові вагони для пасажирів. Однак через 11 тисяч спам-правок, які допустив спікер, Україна встигне втратити понад 6 мільярдів гривень.

Протягом багатьох років Укрзалізниця возила металургійну продукцію нижче собівартості, чим створювала неконкурентні переваги деяким українським олігархам.

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Власники української металургії – це всім відомий іконостас з журналу Forbes на чолі з Рінатом Ахметовим, статки якого внаслідок високих цін на залізну руду в 2021 році зросли до 7,5 мільярда доларів.

Олігархи платили низьку ціну Укрзалізниці

При цьому, продаючи руду в Китаї за 230 доларів за тонну, а це рекорд XXI століття, він та інші олігархи продовжували платити смішний тариф Укрзалізниці. У загальній вартості продукції це становить 3%, хоча саме УЗ грає критичну роль – везе цю руду з криворіжжя в порти для погрузки в кораблі на Китай.

На початку липня сталася непересічна подія, за зверненням правління та наглядової ради Укрзалізниці видано проєкту наказу Міністерства інфраструктури України. Документ вносить зміни до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України.

В Україні перевезення усіх типів вантажів по Укрзалізниці розподілені на 4 групи:

позаклас (щебінь, будматеріали);

1 клас (залізна руда, вугілля);

2 клас (агропродукція);

3 клас (нафтопродукти).

Що передбачає новий проєкт

Для самої Укрзалізниці не має значення, що перевозити, але різні тарифи на вантажі створювали можливість олігархам економити значні кошти. Проєкт наказу Міністерства інфраструктури передбачає декілька важливих кроків.

Перше – підняти тарифи для вантажів позакласної групи до рівня вантажів 1-го тарифного класу. Друге – поступове збільшення рівня тарифів для 1-го тарифного класу на 8% з 01.09.2021 та ще на 20,4% з 01.01.2022.

Третє – поступового збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 2-го тарифного класу на 8% з 01.09.2021 та ще на 6,5% з 01.01.2022. Четверте – збільшення тарифу на перевезення порожніх вагонів.

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Ключовим тут є двоетапне збільшення тарифу на 1 клас вантажів, тобто, на залізну руду. Оскільки низький тариф на перевезення залізної руди, яка залізницею прямує на експорт, дозволяв українським олігархам заробляти надприбутки ще й коштом залізниці.

При тому, що УЗ фактично возить цю руду собі в збиток, адже чинний тариф нижче собівартості послуги. Ну і не забуваймо, що гроші за руду не отримує не лише УЗ, але і бюджет, адже рента за видобуток руди також є мінімальною – 3 долари з тонни.

Уже після першого етапу підвищення тарифів з 1 вересня Укрзалізниця вийде на самоокупність перевезень залізної руди. А з 1 січня це також дозволить збільшити прибутковість перевезень. Для розуміння, на чиї інтереси відбудеться наступ, пропонуємо поглянути на середні показники видобутку і навантаження руди за червень 2021 року, показники за добу:

Метінвест (Ахметов, Новинський) – 121 тисяча тонн;

Запорізький залізорудний комбінат (Ахметов, росіяни) – 15 тисяч тонн;

Криворізький ЗРК (Ахметов, Коломойський) – 14 тисяч тонн;

Суха Балка (Ярославський) – 8 тисяч тонн;

АрселорМіттал – 12 тисяч тонн;

Полтавський ГЗК (Жеваго) – 37 тисяч тонн.

Загалом нові тарифні ініціативи принесуть УЗ 1,7 мільярда додаткових коштів у 2021 році та понад 10 мільярдів гривень у 2022. Це дозволить підвищити зарплату робітникам та закупити нові вагони.

Аналогічний закон заблокували у 2020 році

Щоб нові тарифи запрацювали, вони протягом місяця мають отримати схвалення Мінекономіки, Мінфіну та Державної регуляторної служби. Чиновники заблокували аналогічну ініціативу в 2020 році.

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Маловідомий виконувач обов'язків керівника Держрегуляторної служби сказав, що наказ є шкідливим для бізнесу. А те, що УЗ недоотримала 8 мільярдів гривень за рік, його не цікавило.

Для розуміння – це би дозволило закупити 250 нових пасажирських вагонів. І менше людей цього літа скаржилися би на нелюдські умови перевезення в спеку.

Чи вдасться провести ці нові тарифи на УЗ, ми дізнаємося вже на початку наступного місяця – до 6 серпня чиновники мають можливість заблокувати або дати зелене світло цьому наказу про підвищення тарифів.

Наступ на інтереси олігархів

Ще один наступ на інтереси олігархів – це підвищення ренти за видобуток залізної руди і більше екологічного податку за викиди його застарілих електростанцій. Закон №5600, яким би зобов'язали платити більше, завалили спам-поправками. Їх було 11 тисяч.

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План спікера Дмитра Разумкова вдався. Чи не поставивши на голосування скорочене друге читання, спікер виграв для олігархів час. По-перше, дав більше часу на підготовку спам-поправок. По-друге, унеможливив друге читання до канікул.

Скільки втратив український бюджет

Щоб розуміти масштаби втрат бюджету: в середньому протягом літнього місяця в Україні видобувається близько 6 мільйонів тонн залізної руди, значить 2 місяці, серпень і вересень, без нової ренти.

Різниця між поточною рентою і можливою новою рентою – близько 18 доларів. Це означає мінімум 6 мільярдів гривень, які не отримає бюджет через вступ в дію нової ренти з жовтня. І це в кращому випадку.



Олігархи не доплачували гроші, які Укрзалізниця могла витратити в інтересах пасажирів / Фото з фейсбуку Укрзалізниці

Крім того, щонайменше 2 місяці не буде надходжень до бюджету нового підвищеного екологічного податку та акцизу на сонячну електроенергію в розпал сонячної активності. Втрати бюджету вимірюються астрономічною сумою, а саме через те, що друге читання закону №5600 вправними рухами спікера Разумкова перенесли на осінь.

Разумков допустив спам-поправки

Саме з вересня будуть розбиратися зі спам-поправками. Найбільшу кількість правок від колективу авторів подали депутати "Опозиційної платформи – За життя": Бурмич, Ісаєнко та Фельдман по 450 правок. А по персональним правкам найбільше вніс Цимбалюк з "Батьківщини" – 343 поправки.

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Деолігархізація – це не лише закон, який вводить критерії олігархів, але і норми, які їх змусять більше платити до бюджету. І тепер слово за депутатами, з ким вони, з народом чи кількома кланами, які перетворили Україну на дойну корову.