Не тільки Путін і Львова-Бєлова: хто причетний до депортації дітей з України

У березні 2023-го Гаазький трибунал видав ордер на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової. Однак, до депортації українських дітей причетні не лише ці воєнні злочинці.

Хто ще причетний до викрадення маленьких українців, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

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До депортації причетні не лише Путін і Львова-Бєлова

Дар'я Герасимчук наголосила, однозначно, що ордер на арешт має бути виписаний не лише на Львову-Бєлову та Путіна.

Це тільки початок. Насправді до цього списку антигероїв має бути долучена досить-таки велика кількість людей. Це і ті, хто здійснював власне перевезення цих дітей, і ті люди, які приймають цих дітей у своїх нібито родинах, і ті, хто здійснює медогляди, виставляє неправильні діагнози… Це дуже велика кількість людей,

– підкреслила радниця-уповноважена президента.

Також посадовиця зазначила, що за злочини проти українських дітей, за все те, що окупанти роблять на території України, має нести покарання кожен росіянин, який підтримує цю війну, мовчить та не здійснює жодних дій, поки його співгромадяни намагаються знищити українську націю і позбавити нас майбутнього.

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Скільки українських дітей депортували окупанти

За офіційними даними, від початку повномасштабної війни станом на ранок 23 квітня росіяни вже депортували 19 393 дитини. Це поіменний список за фактом звернень до Національного інформаційного бюро від батьків, інших родичів, від свідків, від локальної влади.

Водночас Дар'я Герасимчук наголошує: "Це дуже маленька частинка, тому що насправді, за нашими уявленнями, йдеться про декілька сотень тисяч викрадених. 200 – 300 тисяч українських дітей росіяни викрали".

Повне інтерв'ю про те, як окупанти викрадають українських дітей, б'ють, психологічно ґвалтують та намагаються зробити з депортованих нових громадян Росії, читайте у понеділок, 24 квітня, на сайті 24 Каналу.