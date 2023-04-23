Депортація українських дітей до Росії: один зі сценаріїв агресора – вбивство батьків

Від початку вторгнення в Україну російські терористи викрадають та незаконно депортують наших дітей до своєї держави-агресорки. Уже відомо про щонайменше п'ять сценаріїв, до яких вдаються окупанти.

За одним зі сценаріїв, спочатку росіяни вбивають батьків, а тоді забирають неповнолітніх. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

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Окупанти вбивають батьків, а дітей депортують

Серед сценаріїв, до яких вдаються росіяни при депортації дітей, – вбивство їхніх батьків. Після такого жорстокого злочину окупанти забирають неповнолітніх, які залишилися з іншими дорослими – рідними, друзями сім'ї.

Це сталося, наприклад, в кейсі двох перших дітей, яких нам вдалося повернути. Це був Ілля Матвієнко та Кіра Обединська. Хлопчик мав тяжке поранення в ногу, а мама загинула в його обіймах. Кіра втратила батька просто на очах, коли він намагався піти по воду. І, власне, цих викрадених дітей росіяни повезли у Донецьк, готуючи до депортації в Росію,

– зазначила Дар'я Герасимчук.

Повне інтерв'ю з Дар'єю Герасимчук про те, як окупанти викрадають українських дітей, б'ють, психологічно ґвалтують та намагаються зробити з депортованих нових громадян Росії, читайте у, на сайті

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Агресор не збирається повертати маленьких українців

Усі дії росіян говорять про те, що вони не збираються і власне ніколи не збиралися повертати українських дітей назад додому. Зокрема, це екстремально пришвидшена процедура всиновлення, зміни громадянства і так звана "плюшка", яку вигадали воєнні злочинці, – безоплатна освіта в Росії для українських дітей.

"Усе це зробили для того, щоб українські діти додому не поверталися, вони їх не збиралися і не збираються повертати. Саме тому це не евакуація, а примусове переміщення та депортація, по суті викрадення українських дітей, що є ознакою геноциду", – підкреслила Герасимчук.