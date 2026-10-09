Росіяни примусово вивезли 25 людей з Харківщини у невідомому напрямку під виглядом "евакуації"

Російські окупанти депортували 25 місцевих жителів із зони активних бойових дій на Харківщині. Доля та місцеперебування цих людей невідомі українській стороні.

Про викрадення цивільних із тимчасово окупованої частини області повідомив Дмитро Лубінець. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, серед них є діти, молодь та літні люди.

Деталі "евакуації" по-російськи

Самі ж загарбники у своїх Telegram-каналах цинічно називають викрадення "операцією порятунку" та "евакуацією". Проте Лубінець наголосив, що окупанти вивозять людей проти їхньої волі, залякують та не залишають жодного вибору.

Найстрашніше – ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах вони перебувають. Найбільше в цій історії мене непокоїть доля дітей. Їх вивозять, їхні дані збирають – а батьки та рідні можуть навіть не знати, де вони,

– написав омбудсмен.

Лубінець додав, що примусове переміщення та депортація людей з окупованої території є порушенням статті 49 Женевської конвенції.

Щоб знайти викрадених людей, омбудсмен звернувся до уповноваженої з прав людини в Росії. Від російської сторони він вимагає назвати місцеперебування депортованих людей, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання та повернути їх в Україну. З відповідним закликом Лубінець завернувся також до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Окрім цього, загарбники запустили Telegram-бот нібито для реєстрації на виїзд, де виманюють паспортні дані, номери телефонів та адреси громадян. Уповноважений з прав людини застеріг мешканців ТОТ і закликав у жодному разі не надсилати туди персональні документи своїх родин чи дітей.

Схожі злочини окупантів

Нагадаємо, раніше ми писали про критичну ситуацію на окупованій Херсонщині, де загарбники блокують евакуацію. Зокрема, в Олешках росіяни маскували вибухівку під звичайні продукти харчування, щоб нашкодити місцевим жителям.

Через такі дії та відсутність гуманітарних коридорів люди змушені тікати пішки, долаючи десятки кілометрів замінованими територіями.