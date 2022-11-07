Депортація з Херсонщини дітей-сиріт і знищене паливо у Голій Пристані: головне з Генштабу

Ворог продовжує коїти воєнні злочини на тимчасово захоплених територіях. На Херсонщині окупанти насильно вивозять в Росію дітей з інвалідністю та сиріт.

Про ситуацію з насильним вивезенням дітей з Херсону та ситуацію на полі бою – повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

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Депортація дітей з Херсонщини: кричущі злочини росіян

Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію країни-агресорки.

Так, за даними Генштабу, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, росіяни вивезли близько сотні дітей з інвалідністю.

До примусової "евакуації" у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату.

З міста Каховка росіяни перемістили пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.

Окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, штучного створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, відключає електропостачання та зв'язок.

Російські вояки не припиняють мародерство та грабіж місцевого населення та об'єктів інфраструктури, окупанти вивозять матеріальні ресурси на територію Росії.

У Голій пристані ЗСУ знищили запаси палива окупантів

У Генштабі підтвердили, що в ніч на 6 листопада у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів.

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів окупантів.

Атаки росіян і де триває наступ

Ворог намагається стримувати Сили оборони на окремих напрямках, а також веде наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Упродовж доби противник:

завдав 4 ракетних,

і 12 авіаційних ударів,

здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Триває перекидання підрозділів збройних сил Росії на територію Білорусі для створення спільного російсько-білоруського угруповання військ.

У Генштабі зазначають, що загроза ударів ворогом та задіяння ударних безпілотників з території Білорусі нікуди не зникла.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М'ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам'янське та Спірне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.

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