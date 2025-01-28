Політолог-міжнародник пояснив, з чим пов'язана міграційна політика Трампа

Дональд Трамп планує депортувати усіх нелегальних мігрантів зі США. Ще під час каденції експрезидента Джо Байдена міграційна система Штатів не справлялася із потоком нелегалів, які рухалися через кордон, передусім – із Мексикою.

Така ситуація з міграцією призвела до економічних проблем у США, також це обурювало американських громадян. Це 24 Каналу зауважив політолог-міжнародник Ярослав Божко.

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"Американська економіка виявилась не гумовою. Тому що велика кількість мігрантів залишалися незареєстрованими. Вони не мали великих перспектив до легалізації, працювали нелегально. Це все навантаження на ринок житла, тому що ми зараз говоримо про мільйони осіб", – сказав він.

У США були обурені

Ярослав Божко зазначив, що така ситуація з міграцією стала причиною для обурення великої кількості громадян США, які живуть там порівняно давно. Навіть для тих мігрантів, які отримали громадянство, наприклад, у 90-х роках, важкою працею, службою в армії або якимись доволі складними шляхами.

Українці потрапили під загальну рамку з мексиканцями або іншими представниками Латинської Америки, Азії, Африки, можливо, Туреччини, бо там ніхто не спеціалізується по окремих країнах. Є держави першого порядку, з якими у США доволі адекватні правила міграції. Наприклад, країни ЄС або Канада, з якою досить багато відкритості по міграційній політиці. З біднішими країнами – більш закрита політика,

– пояснив він.

Республіканці щоразу ущільнюють цю політику. Вони змогли зробити антимігрантську риторику частиною ефективної політичної кампанії у боротьбі за владу. Джо Байден не зміг протидіяти цьому явищу.

Нагадаємо, як пише Bloomberg, депортація всього нелегального населення, яке становить приблизно 10 – 11 мільйонів осіб, може зменшити валовий внутрішній продукт США на 8%. Також буде неминучим дефіцит робочої сили в таких галузях, як сільське господарство та будівництво. Крім того, можливий зліт інфляції.