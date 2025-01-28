Такая ситуация с миграцией привела к экономическим проблемам в США, также это возмущало американских граждан. Это 24 Каналу отметил политолог-международник Ярослав Божко.

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"Американская экономика оказалась не резиновой. Потому что большое количество мигрантов оставались незарегистрированными. Они не имели больших перспектив до легализации, работали нелегально. Это все нагрузка на рынок жилья, потому что мы сейчас говорим о миллионах человек", – сказал он.

В США были возмущены

Ярослав Божко отметил, что такая ситуация с миграцией стала причиной для возмущения большого количества граждан США, которые живут там сравнительно давно. Даже для тех мигрантов, которые получили гражданство, например, в 90-х годах, тяжелым трудом, службой в армии или какими-то довольно сложными путями.

Украинцы попали под общую рамку с мексиканцами или другими представителями Латинской Америки, Азии, Африки, возможно, Турции, потому что там никто не специализируется по отдельным странам. Есть государства первого порядка, с которыми у США довольно адекватные правила миграции. Например, страны ЕС или Канада, с которой достаточно много открытости по миграционной политике. С бедными странами – более закрытая политика,

– объяснил он.

Республиканцы каждый раз уплотняют эту политику. Они смогли сделать антимигрантскую риторику частью эффективной политической кампании в борьбе за власть. Джо Байден не смог противодействовать этому явлению.

Напомним, как пишет Bloomberg, депортация всего нелегального населения, которое составляет примерно 10 – 11 миллионов человек, может уменьшить валовой внутренний продукт США на 8%. Также будет неизбежным дефицит рабочей силы в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительство. Кроме того, возможен взлет инфляции.