Наймасштабніша операція з депортації: в США затримали вже понад 500 мігрантів і вислали сотні

США заарештували понад 500 нелегальних мігрантів і депортувала сотні під час масової операції. Це наймасштабніша операція з депортації в історії.

Про це пише AFP, посилаючись на прессекретаря Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал.

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Депортація нелегальних мігрантів у США

Влада США заарештувала 538 нелегальних мігрантів і депортувала сотні під час масової операції всього за кілька днів роботи другої адміністрації президента Дональда Трампа, про що повідомила його прессекретар ввечері в четвер.

Адміністрація Трампа заарештувала 538 нелегальних іммігрантів-злочинців, заявила Каролайн Лівітт у дописі у соцмережі X, додавши, що "сотні" були депортовані військовими літаками.

Наймасштабніша операція з депортації в історії триває. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані,

– додала вона.

Додамо, що у Reuters повідомляли, що імміграційні агенти США затримали мігрантів без документів, а також американських громадян під час рейду в Ньюарк, штат Нью-Джерсі, на робочому місці в четвер, який, за словами мера міста, включав затримання військового ветерана, а також порушення прав людей.

Вказується, що рейд у найбільш густонаселеному місті Нью-Джерсі стався після обіцянки Трампа депортувати мільйони іммігрантів, які перебувають у США нелегально.

Під час рейду агенти імміграційної та митної служби (ICE) не змогли пред’явити ордер. Вони затримали "резидентів без документів, а також громадян", йдеться у заяві мера Раса Бараки.

Крім цього, Барака сказав, що серед затриманих людей був ветеран американської армії, "який постраждав від того, що офіцери поставили під сумнів законність його військової документації".

У заяві представник ICE сказав, що агенти "можуть зустрітися з громадянами США під час польових робіт і можуть вимагати ідентифікації, щоб встановити особу, як це було під час цілеспрямованої операції примусу на робочому місці сьогодні в Ньюарку".

Барака заявив, що рейд порушив права громадян згідно з Конституцією США. "Ньюарк не буде стояти осторонь, поки людей незаконно тероризують", – сказав він.

Ані мер, ані ICE не назвали назви підприємства, на яке було проведено рейд.