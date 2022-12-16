Люди з найближчого оточення Пушиліна організували депортацію українських дітей до Росії

Окупанти продовжують незаконно депортувати до Росії українських дітей. Таке переселення організували і люди з найближчого оточення ватажка бойовиків Пушиліна. За злочинців вже взялася СБУ.

Українські правоохоронці повідомили про підозру "міністрам" так званої квазіреспубліки "ДНР". Вони організували незаконну депортацію українських дітей до Росії, повідомила СБУ.

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Депортували дітей-сиріт до Росії

До депортації українських дітей причетні так звані "міністр охорони здоров'я" Дмитро Гарцев і "міністр доходів та зборів" Дмитро Шмельов. До речі, вони мають російське громадянство та входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна. За його протекцією Гарцева і Шмельова призначили на керівні посади окупаційних органів влади у липні 2022 року.

Саме вони (Гарцев і Шмельов – 24 канал) причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів,

– наголосили в СБУ.

Гарцев і Шмельов організували депортацію українських дітей до Росії / Інфографіка СБУ

Окрім того, керівник окупаційного "міністерства охорони здоров'я" опікувався переоблаштуванням місцевої лікарні у військовий шпиталь для поранених окупантів. Тим часом очільник "мінфіну" квазіреспубліки займався перелаштуванням промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань держави-агресорки.

Окупанти викрадають українських дітей: останні новини

На Луганщині окупанти незаконно вивозять неповнолітніх до Чечні. Очільник ОВА Сергій Гайдай наголосив, Кадиров хоче зробити з викрадених дітей вбивць .

. Нещодавно окупанти вивезли з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю Росії ще 40 дітей.

26 листопада в Центрі національного спротиву повідомили, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала про проведення поглибленого медичного огляду 15 000 дітей віком від 2 до 17 років. У документах зазначили, начебто 70% неповнолітніх "потребують спеціальної медичної допомоги". Таким чином загарбники намагаються приховати депортацію.

Гарцеву І Шмельову повідомили про підозру за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України". Їм загрожуєв'язниці з можливою конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території на Сході України. Однак, їх місце перебування вже встановили.