Електронний "ринок": окупанти вигадали новий спосіб депортувати дітей з ТОТ

Окупанти продовжують насильно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Вони придумали новий спосіб робити це в Донецькій та Луганській областях.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що окупанти запровадили так званий "електронний ринок дітей".

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Хочуть приховати свої злочини

Як наголосив Лисянський, окупанти підключили електронні бази даних щодо дітей до федерального банку даних Росії. Вони спонукають потенційних "батьків" забирати дітей на тимчасово окупованих територіях України. Раніше підхід був іншим.

Якщо раніше вони вивозили дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії, то зараз вони спонукають "батьків" їхати на ці території та забирати дітей. Так вони намагаються відійти від звинувачень у депортації дітей та показати, що буцімто самі "батьки" приїжджають. Така собі глобальна стратегія, щоб вигородити Путіна,

– зауважив Лисянський.

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Попри це, кількість "батьків", які приїздили на окуповані території України, виявилася невеликою. Тому Росія продовжила організовувати різні так звані "відпочинки", "конкурси", "тренінги" тощо. Окупанти вивозять дітей, а там вже їх забирають "батьки".

Депортація дітей триває. Але масштаби дещо зменшилися. На тимчасово окупованих територіях України – демографічний провал. Багато людей виїхало, багатьох депортували. Дітей там все менше та менше. Депортація стає менш масштабною, але вона є,

– підкреслив Лисянський.

Депортація українських дітей в Росію: коротко