Росіяни визнали свої справжні наміри, – облрада про депортацію з Херсонщини

Російські загарбники здійснюють примусову "евакуацію" населення" з території окупованої Херсонщини. Окупанти врешті показали свої справжні наміри.

Так, попри заяви росіян, що у такий спосіб вони прагнуть зберегти життя та здоров'я людей, їхня справжня мета – депортувати українців до Росії. Про це 24 каналу розповів перший заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Створюють умови, щоб люди виїхали

Зараз російські загарбники розширили географію "тимчасового переселення". Тепер українців "евакуюють" також з Каховки, Нової Каховки, Голої Пристані та інших населених пунктів.

Українців фактично змушують виїжджати зі своїх домівок. Окупанти закривають місцеві медичні заклади та продовольчі магазини.

Створюють такі умови, щоб люди взагалі не могли там існувати,

– повідомив Соболевський.

Крім того, попереду зима й окупанти намагаються створити всі "умови", щоб люди вважали, що єдиний вихід для них – виїхати до Росії.

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Маршрут через Крим і до депресивних районів

Загарбники вивозять українців до Росії через окупований Крим. У Краснодарському краї є база росіян, де вони тимчасово розміщують людей, а далі відправляють їх до інших регіонів країни-агресорки.

Насамперед це депресивні райони Росії,

– зауважив Соболевський.

Люди відмовляються виїжджати

За словами першого заступника Херсонської облради, абсолютна більшість людей відмовляється виїжджати з Херсонщини. Так, наразі масштаби цієї депортації відносно невеликі.

"Попри психологічний примус й атмосферу, яку вони (окупанти – 24 канал) створюють, люди відмовляються виїжджати. Люди намагаються залишатися або у своїх населених пунктах, або переїжджати до родичів в інших населених пунктах на території Херсонської області, в яких окупанти поки не вимагають переміщення", – розповів Соболевський.

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