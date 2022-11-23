Люди, яких насильно вивезли з окупації в Росію, не можуть потім самостійно покинути країну

Російські військові масово депортують жителів Нової Каховки на територію Росії. І таким українцям потім дуже складно самостійно покинути країну-агресорку.

Сергій, якому вдалося виїхати з Нової Каховки, в інтерв'ю 24 каналу розповів, що відбувається з депортованими українцями до Росії.

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Росіяни примусово вивезли знайомих Сергія

Сергій розповів, що з Геріатричного пансіонату депортували людей з інвалідністю, які там проживали.

У мене там була подруга, вона розповідала, що звідти вивозять людей. Я давно не маю з нею зв'язку. Не знаю, як вона та де зараз,

– сказав він.

Коли юнак виїжджав, він залишив свою квартиру сусідам, які вивезли з Маріуполя своїх рідних.

Цим людям треба було десь жити. У мене ще були коти, то я залишив їх на них. Декілька днів тому їх депортували в Краснодарський край. Я сумніваюся, що це було добровільно. Скоріш за все, це був психологічний тиск. Тому що в них залишилися рідні в Маріуполі, їм могли багато чим погрожувати. Вони чекають, поки їх там кудись поселять,

– розповів Сергій.

Він наголосив, що люди, яких вивезли до країни-агресорки насильно, не можуть потім самостійно покинути Росію. Їх можуть просто не випустити.

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