Люди, яких насильно вивезли з окупації в Росію, не можуть потім самостійно покинути країну

23 листопада 2022 , 09:54
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Російські військові масово депортують жителів Нової Каховки на територію Росії. І таким українцям потім дуже складно самостійно покинути країну-агресорку.

Сергій, якому вдалося виїхати з Нової Каховки, в інтерв'ю 24 каналу розповів, що відбувається з депортованими українцями до Росії.

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Росіяни примусово вивезли знайомих Сергія

Сергій розповів, що з Геріатричного пансіонату депортували людей з інвалідністю, які там проживали.

У мене там була подруга, вона розповідала, що звідти вивозять людей. Я давно не маю з нею зв'язку. Не знаю, як вона та де зараз,
– сказав він.

Коли юнак виїжджав, він залишив свою квартиру сусідам, які вивезли з Маріуполя своїх рідних.

Цим людям треба було десь жити. У мене ще були коти, то я залишив їх на них. Декілька днів тому їх депортували в Краснодарський край. Я сумніваюся, що це було добровільно. Скоріш за все, це був психологічний тиск. Тому що в них залишилися рідні в Маріуполі, їм могли багато чим погрожувати. Вони чекають, поки їх там кудись поселять,
– розповів Сергій.

Він наголосив, що люди, яких вивезли до країни-агресорки насильно, не можуть потім самостійно покинути Росію. Їх можуть просто не випустити.

Росіяни масово викрадають українських дітей

  • З початку повномасштабної війни росіяни вивозять дітей з окупованих територій. Лише в Маріуполі окупанти викрали щонайменше пів тисячі неповнолітніх українців.
  • На Херсонщині батьки також не можуть розшукати дітей. Їх загарбники вивезли в табір в тимчасово окупованому Криму. Коли батьки вирішили забрати дітей звідти, виявилося, що їх там немає.
  • Також окупанти депортували 12 дітей з Олешківського дитбудинку. Їх вивезли у психлікарню в тимчасово окупованому Криму.
  • Загалом Україна володіє верифікованою інформацією про 10 570 дітей, депортованих до Росії. Українській стороні вдалось повернути 103 дитини. 

Автор: Анастасія Кушпіт