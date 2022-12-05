Цифра вражає: скількох українців окупанти депортували у Росію

Від початку повномасштабної війни загарбники депортують у Росію українців з окупованих територій. Їхня кількість вже сягнула кількох мільйонів.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Також він пояснив, що робити, щоб повернутися в Україну.

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Мільйони українців опинилися у Росії

Лубінець зазначив, що з лютого щонайменше 2,8 мільйона українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Якщо ви або ваші близькі перебуваєте в Росії, і маєте потребу у допомозі для того, щоб дістатися безпечної території, зверніться до нас на "гарячу лінію",

– додав омбудсмен.

Номери телефонів "гарячих ліній":

️ 0-800-50-17-20 (безкоштовно);

+38 044-299-74-08 (для людей, які перебувають за межами України).

Також можна написати лист на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua



2,8 мільйона українців опинилися у Росії / Фото Дмитра Лубінця

Росіяни масово викрадають українських дітей