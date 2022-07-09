У США кажуть, що окупанти створили 18 "фільтраційних таборів" для українців

Загарбники вигадують для українців найрізноманітніші форми знущань та насилля. З початку цього підлого наступу діють так звані "фільтраційні табори" для наших людей.

Ситуацію відслідковують у США. Заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан повідомила, що вдалось виявили не менше 18 "фільтраційних таборів". Через них проходять ті українці, яких депортують до росії.

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Табори готували заздалегідь

Як стверджує Остріан, найімовірніше, що кремль підготував ці табори ще до вторгнення в Україну. Вони розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та росії.

Люди, які пройшли табори і потім змогли виїхати з росії, розповідали про допити. Вони повідомляли про побиття і тортури та зникнення людей, які могли мати відношення до ЗСУ.

Після "фільтраційних таборів" українців направляють до міст по всій Росії. За слвоами людей, найчастіше, їх везуть в регіони біля Китаю чи Японії.

Позиція США щодо таких дій росії

Остріан назвала фільтрацію "сталінським процесом". За її словами, фільтрація була "останньою у довгій російській історії використання масової депортації та депопуляції у спробі підпорядкувати та контролювати людей".

Американська чиновниця також процитувала розповіді людей, які пройшли через "фільтраційні табори". Вони розповідали про те, як у них конфісковували паспорти і як деяких з них спонукали подати заяву, щоб отримати російське громадянство.

Що відомо про "фільтраційні табори"

"Фільтраційні табори" на в'їзді та виїзді до і з Маріуполя працюють досі. Мер Вадим Бойченко повідомляв, що до міста іншим способом потрапити неможливо. Раніше "фільтрацію" треба було проходити тільки на виїзді з міста, тепер в обидва боки.

Як розповідав Бойченко, жителям Маріуполя слід було спочатку записатися, щоб пройти цей "фільтраційний" табір. Інакше покинути місто було неможливо. Вже був запис на грудень 2024 року. Тож окупанти навіть цей процес довели до того, щоб українці не могли покинути місто.

За даними очільника американської місії в ОБСЄ, очевидці розповідали, що "фільтрація" тягне за собою побиття та катування осіб, щоб виявити, чи мають вони хоча б найменшу лояльність до України. Згідно з цими повідомленнями, тих, кого запідозрено у такій лояльності, переводять до так званої квазіреспубліки на Донеччині, де "на них чекає темна доля".

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