До 40 тисяч людей: російські окупанти у Запорізькій області планують масову депортацію

Російські загарбники бояться весняного контрнаступу ЗСУ, як вогню. Загарбники хочуть провести масову депортацію жителів тимчасово окупованих територій.

Окупанти заявили, що людей вивозитимуть до тимчасово окупованого Криму, інформує 24 канал. Водночас, зважаючи, що все, що кажуть росіяни – це брехня, куди депортують українців, – невідомо.

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Загарбники відкрито заявили, що депортуватимуть державні заклади, лікарні, дитячі та соціальні організації, школи тощо.

Місцевих жителів закликають брати з собою навіть їжу та воду. Загалом ворог хоче, аби люди взяли по 50 кілограмів речей на кожного члена сім'ї. Ймовірно, загарбники сподіваються, що ще й там їм вдасться щось вкрасти.

Окрім того, коли люди залишать свої оселі, окупанти зможуть їх пограбувати. За попередніми даними, Росія хоче депортувати 30 – 40 тисяч жителів Запорізької області.

Такі дії окупантів свідчать: ворог розуміє, що не має на захоплених територіях жодних шансів. Все, що "світить" загарбникам в Україні – полон або пакет.